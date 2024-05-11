Лапочкин о судействе Иванова: «Мойзес попал в лицо Изидору – должна быть вторая желтая. Было много стычек без карточек, пропуски фолов, игра вышла из‑под контроля»
Сергей Лапочкин раскритиковал работу судьи на матче «Зенит» – ЦСКА.
Армейцы победили «Зенит» в гостях (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.
«Игра вышла из‑под контроля. Мы видели много потасовок, стычек. Сергей Иванов точно не может занести эту игру себе в актив. Было несколько моментов, когда могла быть показана вторая карточка игрокам ЦСКА.
Стычек было много. И в одной из них были показаны две желтые карточки, что абсолютно соответствует правилам: когда есть массовая конфронтация, зачинщики должны получить минимум по одной желтой карточке. И Сергей Иванов показал.
Но было много стычек, где не было карточек. Старались «разрулить»: никто не хочет разбрасываться желтыми карточками в таких матчах. Наверное, надо было больше посадить на свисток. Были пропуски каких‑то фолов, что еще больше взбудоражило команды. Конечно, в концовке начнет все вскипать.
Мойзес? Было два эпизода. Первый момент на 51‑й минуте, когда был контакт руки и лица. Но с этого года просто контакт – недостаточно для желтой. Тем более для второй.
А на 90‑й минуте было действие: он отмахнулся и попал Изидору в лицо. Мое мнение, там должна была быть показана вторая желтая карточка», – сказал бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин.