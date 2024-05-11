Лапочкин о судействе Иванова: «Мойзес попал в лицо Изидору – должна быть вторая желтая. Было много стычек без карточек, пропуски фолов, игра вышла из‑под контроля»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия судьи Сергей Лапочкин Сергей Сергеевич Иванов Мойзес Барбоза Матч ТВ Вильзон Изидор Футбол

Сергей Лапочкин раскритиковал работу судьи на матче «Зенит» – ЦСКА.

Армейцы победили «Зенит» в гостях (1:0) в 28-м туре Мир РПЛ. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

«Игра вышла из‑под контроля. Мы видели много потасовок, стычек. Сергей Иванов точно не может занести эту игру себе в актив. Было несколько моментов, когда могла быть показана вторая карточка игрокам ЦСКА.

Стычек было много. И в одной из них были показаны две желтые карточки, что абсолютно соответствует правилам: когда есть массовая конфронтация, зачинщики должны получить минимум по одной желтой карточке. И Сергей Иванов показал.

Но было много стычек, где не было карточек. Старались «разрулить»: никто не хочет разбрасываться желтыми карточками в таких матчах. Наверное, надо было больше посадить на свисток. Были пропуски каких‑то фолов, что еще больше взбудоражило команды. Конечно, в концовке начнет все вскипать.

Мойзес? Было два эпизода. Первый момент на 51‑й минуте, когда был контакт руки и лица. Но с этого года просто контакт – недостаточно для желтой. Тем более для второй.

А на 90‑й минуте было действие: он отмахнулся и попал Изидору в лицо. Мое мнение, там должна была быть показана вторая желтая карточка», – сказал бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин.

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18 комментариев
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Мешков: Динамо, жду денег на карточку
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Как сегодня судил Иванов это ужас. Откровенные удары не должны оставаться незамеченными, и так в любом матче, клубные пристрастия тут ни при чем.
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Ответ ЦСКА УСБ
Питерский судья Лапочкин рассказывает о том как плохо судили питерский Зенит. До этого после матча три бывших игрока Зенита рассказывали как плохо судили Зенит. Потом питерский тренер Семак пожаловался на судейство. Вот почему Лапочкин говорит яко бы о второй ЖК Мойзеса и молчит о ЖК Заболотному, показанную за то, что его по лицу ударили? Или о том что за наступ должга была быть ЖК Кассерре? Или о том, что за прямую ногу надо показыать КК, а не ЖК? Или о том, что за удар локтем в лицо Чалову никто не наказан. Как и за удар Роши.
Ты бы Заболотного вообще бы не упоминал лучше в контексте этого матча, коням вообще лучше сделать вид, что его не было на поле. Быстрее забудут этот беспредел. Если бы сергеев так махал локтями и прыгал двумя ногами, то ржач бы до сих пор над Москвой стоял
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Сегодня что заболотный, что мойзес - должны были удаляться по карточкам, это как минимум! Но, Иванов это Иванов - гнусный, слабый и продажный судейка.
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Ответ Leon Petov
Только под вечер спортс выложил новость про судейские ошибки в игре с ЦСКА. Если бы Динамо так убили с Балтикой, моментально бы 100 новостей про империю зла
да кому интересно твое динамо? 80 минут сидят всем скопом в защите, на 120й гол забьют и радости полные штаны. Вот и всё твое динамо дрявое.
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Ответ Hipper
Как сегодня судил Иванов это ужас. Откровенные удары не должны оставаться незамеченными, и так в любом матче, клубные пристрастия тут ни при чем.
Иванов отсудил как обычно
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Ответ L.A.S_Vegas_777_
Сегодня что заболотный, что мойзес - должны были удаляться по карточкам, это как минимум! Но, Иванов это Иванов - гнусный, слабый и продажный судейка.
Имей мужество, пиши фамилии спортсменов с большой заглавной буквы. Они ведь спортикти! А не всякая шушера....
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Ответ Юр Бас
А я всё жду, когда Клаудиньо научат держать язык за зубами?! Слишком наглый молодой человек! Хороший и теничный футболист! Но, его разговоры в эмоциях........ Это просто пипец! А судьи к нему лояльны....
Судьи вынуждено лояльны к Клаудиньо, т.к. сознательно позволяют сопернику бить его по ногам. Вас грязная игра не смущает, а вот возмущение грязной игрой ... это просто пипец.
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