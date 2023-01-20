Роналду после дубля «ПСЖ»: «Рад возвращению на поле и голам! И приятно повидать старых друзей!»

поделился радостью от дубля в ворота « ».

37-летний португалец был признан лучшим игроком товарищеской игры команды звезд «Аль-Насра» и « » против «ПСЖ» (4:5).

«Я так рад возвращению на поле и забитым голам!

И было приятно повидать некоторых старых друзей!» – написал форвард.

«Он будет подавать Роналду завтрак, если потребуется». Кто тренирует Криша в «Аль-Насре»?