Роналду после дубля «ПСЖ»: «Рад возвращению на поле и голам! И приятно повидать старых друзей!»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду лига 1 Франция товарищеские матчи (клубы) высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду поделился радостью от дубля в ворота «Пари Сен-Жермен».

37-летний португалец был признан лучшим игроком товарищеской игры команды звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» против «ПСЖ» (4:5).

«Я так рад возвращению на поле и забитым голам!

И было приятно повидать некоторых старых друзей!» – написал форвард.

«Он будет подавать Роналду завтрак, если потребуется». Кто тренирует Криша в «Аль-Насре»?

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25 комментариев

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Oleg
Ответ Goofts
Ребята, я с пеной у рта с 2004 года мог доказывать, что Барселона лучше, понятно, чтоненавидел Реал. Прошло время и сейчас я просто обожаю Испанский футбол (даже больше чем АПЛ) Рад победам Реала в еврокубках И каждый матч Барселоны с трепетом смотрю, все таки с 98 года за них болею. Ещё пару лет назад, мог доказывать друзьям что Месси лучше Роналду и другие принципиальные моменты. Сегодня я понял, что было бы несправедливо, если бы Месси переписал на себя все рекорды Роналду. Так же несправедливо как и Месси без ЧМ. Оба величайших футболиста. И вот моему любимчику все, а сопернику ничего, это не правильно. Весь многие желали победу на ЧМ Месси Буду справедлив, Роналду тоже заслужил хоть какой то рекорд ( голы в ЛЧ, и вообще количество голов, или ещё что либо) Как то так, по-человечески.....
Не надо к Месси приплетать Роналду в споре о величайших.
Месси там где Марадона и Пеле.

Роналду с Кройффом и Платини, тоже великие, но рангом ниже ибо не Чемпионы Мира.
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Goofts
Ребята, я с пеной у рта с 2004 года мог доказывать, что Барселона лучше, понятно, чтоненавидел Реал.
Прошло время и сейчас я просто обожаю Испанский футбол (даже больше чем АПЛ)
Рад победам Реала в еврокубках
И каждый матч Барселоны с трепетом смотрю, все таки с 98 года за них болею.
Ещё пару лет назад, мог доказывать друзьям что Месси лучше Роналду и другие принципиальные моменты.
Сегодня я понял, что было бы несправедливо, если бы Месси переписал на себя все рекорды Роналду. Так же несправедливо как и Месси без ЧМ.
Оба величайших футболиста. И вот моему любимчику все, а сопернику ничего, это не правильно.
Весь многие желали победу на ЧМ Месси
Буду справедлив, Роналду тоже заслужил хоть какой то рекорд ( голы в ЛЧ, и вообще количество голов, или ещё что либо)
Как то так, по-человечески.....
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corazón blanco
Ответ Dark.Babysitter
Это он про Рамоса) Не обольщайтесь))) Ахахаха)
Ну помимо Серхио, там ещё был Кейлор Навас, Хакими с которыми тоже Роналду играл в Мадриде.
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Юсуф Тайсумов
Ответ Zenit2013
Встречайте! Реинкарнация Ригоберки
Ты сильно плакала когда Месси взял чм став лучшим на турнире? Это ты успокаивала Кристинку после 0+0 в плей-офф на 5чм? Ты ее женщина?
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Holy Diver
Ответ rigobersong
Вот сегодня Роналду порадовал. Я сейчас пересмотрел момент когда он подошел к Месси, когда подходил у него такая искренняя улыбка была, я обычно так же лыблюсь когда встречаюсь с хорошими друзьями, когда их давно не видел:) Вот может же быть нормальным человеком:))
С воображаемыми друзьями, конечно же. Всё мы знаем, что реальных у тебя нет, ведь ты 24/7 на спортсе сидишь.
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Zenit2013
Ответ Юсуф Тайсумов
Кристинка не лучшая даже в этом матче: во_первых, где это было видано, чтоб игроком матча выбирали игрока проигравшей команды? (Нуу, кроме этого матча, где Кристинке подарили утешительный приз) во_вторых, у мбаппе 1+2, больше , чем у Кристинки, в_третьих, если б для Месси этот матч был принципиальнейшим как для Кристинки, то Месси, возможно, сам пробил бы хотя бы 1 пенальти из 2х..
Встречайте! Реинкарнация Ригоберки
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Юсуф Тайсумов
Ответ инок
Месси лучший игрок чемпионата мира, Роналду лучший игрок этого матча - в общем встреча двух друзей)
Кристинка не лучшая даже в этом матче: во_первых, где это было видано, чтоб игроком матча выбирали игрока проигравшей команды? (Нуу, кроме этого матча, где Кристинке подарили утешительный приз) во_вторых, у мбаппе 1+2, больше , чем у Кристинки, в_третьих, если б для Месси этот матч был принципиальнейшим как для Кристинки, то Месси, возможно, сам пробил бы хотя бы 1 пенальти из 2х..
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Dark.Babysitter
Это он про Рамоса)
Не обольщайтесь))) Ахахаха)
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Zenit2013
Ответ rigobersong
Вот сегодня Роналду порадовал. Я сейчас пересмотрел момент когда он подошел к Месси, когда подходил у него такая искренняя улыбка была, я обычно так же лыблюсь когда встречаюсь с хорошими друзьями, когда их давно не видел:) Вот может же быть нормальным человеком:))
Риго, ты пить бросил? Что за адекватность?) ты ещё Реал с победой поздравь 😃
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АланСмити
Ответ rigobersong
Вот сегодня Роналду порадовал. Я сейчас пересмотрел момент когда он подошел к Месси, когда подходил у него такая искренняя улыбка была, я обычно так же лыблюсь когда встречаюсь с хорошими друзьями, когда их давно не видел:) Вот может же быть нормальным человеком:))
Не пытайся прикидываться адекватным человеком.
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Уставший Фергюсон
Смотрел матч онлайн, время действительно потрачено не зря и голы хороши, и пенки по делу, и по факту все остались с улыбками
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Victor Kravtsov
Ответ Three Days Grace
ты тоже можешь) вроде адекватно писал, а в конце опять поддел человека
У чувака на аве дембеле …
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corazón blanco
Ответ Three Days Grace
ты тоже можешь) вроде адекватно писал, а в конце опять поддел человека
Риго не был бы самим собой, если бы не поддел Роналду, но приятно удивил. Всегда бы так, на самом деле, ведь он очень хорош в познании футбола, много знает интересных фактов, но предпочитает троллинг.
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donatodonatore
У таких эгоистов друзей не бывает. Даже некоторых.
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Данил Луговский
мило очень, Риго
"А теперь и вы с Аоонсо поцелуйтесь"
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Bill Zapulil
Ответ Three Days Grace
ты тоже можешь) вроде адекватно писал, а в конце опять поддел человека
Ну это 5)
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ригобер ЧМО
Ответ rigobersong
Вот сегодня Роналду порадовал. Я сейчас пересмотрел момент когда он подошел к Месси, когда подходил у него такая искренняя улыбка была, я обычно так же лыблюсь когда встречаюсь с хорошими друзьями, когда их давно не видел:) Вот может же быть нормальным человеком:))
А как их различаешь..по лаю?
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Кокич
Вот застыл батальон в строю —
Снова старых друзей узнаю.
©
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инок
Месси лучший игрок чемпионата мира, Роналду лучший игрок этого матча - в общем встреча двух друзей)
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chouchou
Ответ Bill Zapulil
Некоторых друзей) это так мило) Они с Месси так скрываются)
друзья - это скорей всего Рамос ,Навас и возможно сборники Данилло и Витинья
+10
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Имя Фамилия
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-6
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Three Days Grace
Ответ rigobersong
Вот сегодня Роналду порадовал. Я сейчас пересмотрел момент когда он подошел к Месси, когда подходил у него такая искренняя улыбка была, я обычно так же лыблюсь когда встречаюсь с хорошими друзьями, когда их давно не видел:) Вот может же быть нормальным человеком:))
ты тоже можешь) вроде адекватно писал, а в конце опять поддел человека
+45
-4
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Данил Луговский
Ответ rigobersong
Вот сегодня Роналду порадовал. Я сейчас пересмотрел момент когда он подошел к Месси, когда подходил у него такая искренняя улыбка была, я обычно так же лыблюсь когда встречаюсь с хорошими друзьями, когда их давно не видел:) Вот может же быть нормальным человеком:))
мило очень, Риго
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rigobersong
Вот сегодня Роналду порадовал. Я сейчас пересмотрел момент когда он подошел к Месси, когда подходил у него такая искренняя улыбка была, я обычно так же лыблюсь когда встречаюсь с хорошими друзьями, когда их давно не видел:) Вот может же быть нормальным человеком:))
+50
-19
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Bill Zapulil
Некоторых друзей) это так мило) Они с Месси так скрываются)
+32
-3
+29
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