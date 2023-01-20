Роналду после дубля «ПСЖ»: «Рад возвращению на поле и голам! И приятно повидать старых друзей!»
Криштиану Роналду поделился радостью от дубля в ворота «Пари Сен-Жермен».
37-летний португалец был признан лучшим игроком товарищеской игры команды звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» против «ПСЖ» (4:5).
«Я так рад возвращению на поле и забитым голам!
И было приятно повидать некоторых старых друзей!» – написал форвард.
«Он будет подавать Роналду завтрак, если потребуется». Кто тренирует Криша в «Аль-Насре»?
Месси там где Марадона и Пеле.
Роналду с Кройффом и Платини, тоже великие, но рангом ниже ибо не Чемпионы Мира.
Прошло время и сейчас я просто обожаю Испанский футбол (даже больше чем АПЛ)
Рад победам Реала в еврокубках
И каждый матч Барселоны с трепетом смотрю, все таки с 98 года за них болею.
Ещё пару лет назад, мог доказывать друзьям что Месси лучше Роналду и другие принципиальные моменты.
Сегодня я понял, что было бы несправедливо, если бы Месси переписал на себя все рекорды Роналду. Так же несправедливо как и Месси без ЧМ.
Оба величайших футболиста. И вот моему любимчику все, а сопернику ничего, это не правильно.
Весь многие желали победу на ЧМ Месси
Буду справедлив, Роналду тоже заслужил хоть какой то рекорд ( голы в ЛЧ, и вообще количество голов, или ещё что либо)
Как то так, по-человечески.....
Не обольщайтесь))) Ахахаха)
Снова старых друзей узнаю.
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