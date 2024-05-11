«Локомотив» потерял шансы выиграть Мир РПЛ. Последнее чемпионство было в 2018 году, последний трофей – в 2021-м

Теги Локомотив премьер-лига Россия Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» не сможет выиграть чемпионат России в этом сезоне.

Команда Михаила Галактионова потеряла шансы на титул после победы «Динамо» в матче с «Балтикой» (3:2) в 28-м туре.

В последний раз железнодорожники становились чемпионами в 2018 году. Последний трофей они завоевали в 2021 году – Кубок России.

На данный момент «Локомотив» занимает в таблице Мир РПЛ 5-е место.

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8 комментариев
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В последний раз чемпион набирал меньше 60 очков в далеком 2006 году, когда ЦСКА опередил Спартак по дополнительным показателям набрав тогда по 58

В этом сезоне чемпиону хватит даже 57
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С Галактионовым какое чемпионство?)
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Без Палыча нет у нас чемпионств, это факт(
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Ответ Дядя ТУРА
С Галактионовым какое чемпионство?)
Глянул календарь и ужаснулся... Казалось бы, удержи победу над ЦСКА и обыграй хотя бы Сочи и даже с ним мы были бы в гонке... Что за инвалиды выше))
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Ну ладно... На второе согласны, если что :)
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У автора видимо от Локо по жизни полыхает. Рядом такая же новость про Спартак, но в заголовке ни слова когда прошлый раз что-то выигрывали. Лицемерие налицо.
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Ответ Руслан Мельник
В последний раз чемпион набирал меньше 60 очков в далеком 2006 году, когда ЦСКА опередил Спартак по дополнительным показателям набрав тогда по 58 В этом сезоне чемпиону хватит даже 57
с одной стороны это говорит о плотности результатов, с другой о наплевательском отношении к своим обязанностям.
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