«Локомотив» потерял шансы выиграть Мир РПЛ. Последнее чемпионство было в 2018 году, последний трофей – в 2021-м
«Локомотив» не сможет выиграть чемпионат России в этом сезоне.
Команда Михаила Галактионова потеряла шансы на титул после победы «Динамо» в матче с «Балтикой» (3:2) в 28-м туре.
В последний раз железнодорожники становились чемпионами в 2018 году. Последний трофей они завоевали в 2021 году – Кубок России.
На данный момент «Локомотив» занимает в таблице Мир РПЛ 5-е место.
В этом сезоне чемпиону хватит даже 57