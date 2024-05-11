«Локомотив» потерял шансы выиграть Мир РПЛ. Последнее чемпионство было в 2018 году, последний трофей – в 2021-м

«Локомотив» не сможет выиграть чемпионат России в этом сезоне.

Команда Михаила Галактионова потеряла шансы на титул после победы «Динамо» в матче с «Балтикой» (3:2) в 28-м туре.

В последний раз железнодорожники становились чемпионами в 2018 году. Последний трофей они завоевали в 2021 году – Кубок России.

На данный момент « » занимает в таблице Мир 5-е место.