Контракт Нгамале с «Динамо» продлен автоматически на год. Вингер сыграл требуемое количество матчей

У Муми Нгамале активировалась опция продления контракта с «Динамо».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», по итогам матча Мир с «Балтикой» (3:2), в котором вингер забил победный гол и сделал результативный пас, соглашение 29-летнего игрока сборной Камеруна с бело-голубыми автоматически продлилось еще на один сезон – Нгамале набрал требуемое для этого количество проведенных на поле минут.

Всегда в 30 матчах текущего сезона на счету 6 мячей и 7 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.