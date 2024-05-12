Контракт Нгамале с «Динамо» продлен автоматически на год. Вингер сыграл требуемое количество матчей

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Муми Нгамале Футбол

У Муми Нгамале активировалась опция продления контракта с «Динамо».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», по итогам матча Мир РПЛ с «Балтикой» (3:2), в котором вингер забил победный гол и сделал результативный пас, соглашение 29-летнего игрока сборной Камеруна с бело-голубыми автоматически продлилось еще на один сезон – Нгамале набрал требуемое для этого количество проведенных на поле минут. 

Всегда в 30 матчах текущего сезона на счету Нгамале 6 мячей и 7 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

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3 комментария
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Я думаю никто не против
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Николя не просто сыграл, а сыграл ключевую роль в последних играх.
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Муми - палочка-выручалочка!
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