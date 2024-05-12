«Динамо» – 1-е в РПЛ после поражений «Зенита» и «Краснодара», «Ливерпуль» не выиграет АПЛ, Иван Федотов на 3 года отстранен от турниров ИИХФ, Роналду остался без чемпионства и другие новости

1. В чемпионской гонке РПЛ произошел безумный разворот: «Зенит» проиграл дома ЦСКА, «Спартак» победил «Краснодар», а «Динамо» на 99-й вырвало победу у «Балтики» и теперь возглавляет турнирную таблицу. Команде Марцела Лички надо набрать 4 очка в двух оставшихся турах для титула. Все расклады – тут.

«Ростов» проиграл 3-й матч подряд – «Рубину» (1:3), а «Спартак» лишился математических шансов на титул.

2. В АПЛ «Ман Сити» разгромил «Фулхэм» на выезде (4:0), а «Челси» одержал волевую победу над «Ноттингем Форест» (3:2). «Ливерпуль» лишился шансов на титул, «Сити» станет чемпионом Англии в 6-й раз за 7 лет, если обыграет «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

3. ЧМ по хоккею 2024. Германия проиграла США, Казахстан победил Францию, Канада обыграла Великобританию, Польша уступила Латвии в овертайме в первом матче в элитном дивизионе за 22 года.

4. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил кандидатуру Михаила Дегтярева на должность министра спорта.

5. Вратарь Иван Федотов на 3 года отстранен от турниров ИИХФ, включая Олимпиаду. ЦСКА запретили международные трансферы еще на 2 года.

6. НХЛ. «Рейнджерс» не смогли пройти серию с «Каролиной» без поражений (3:4 в четвертой игре, 3-1 в серии), Кузнецов забил уже на 2-й минуте, Шестеркин пропустил 4 шайбы, Панарин схватил «минус 3».

7. Еще про футбол в Европе: «Реал» разгромил «Гранаду» (4:0), «Милан» забил 5 голов «Кальяри», а «Боруссия Дортмунд» проиграла «Майнцу» (0:3).

«Гранада» вылетела из Ла Лиги, а «Бернли» покинул АПЛ. Зато «Хольштайн Киль» впервые сыграет в Бундеслиге.

8. «Барса» сэкономила около 40 млн евро на бонусах игрокам, не выиграв ни одного трофея в этом сезоне.

9. «Аль-Хилаль» Малкома в 19-й раз стал чемпионом Саудовской Аравии. Таким образом, Криштиану Роналду уже 4 сезона не выигрывает национальный чемпионат – после скудетто с «Юве» в 2020-м. «Аль-Наср» проиграл 6 турниров после перехода португальца – выиграли лишь товарищеский Кубок арабских чемпионов.

10. Даниил Медведев победил Джека Дрэйпера, Андрей Рублев – Маркоса Гирона во втором круге в Риме. Рафаэль Надаль уступил Хуберту Хуркачу. Дарья Касаткина проиграла Наоми Осаке.

11. Лига Ставок Большой тур сборной. «Россия 25» победила Беларусь в Минске.

12. НБА. Даллас» был сильнее «Оклахомы» в 3-м матче серии (2-1), «Кливленд» уступил «Бостону» (1-2).

13. МЛС. «Интер Майами» Месси одолел в гостях «Монреаль Импэкт» – 3:2, отыгравшись с 0:2. Суарес забил, Лео впервые в сезоне остался без результативных действий.

14. Мбаппе не поблагодарил главу «ПСЖ» в прощальном видео. Их отношения испорчены, Аль-Хелайфи считает Килиана неблагодарным. L’Équipe пишет, что в «ПСЖ» испытали облегчение после ухода Мбаппе, поскольку теперь могут строить «дисциплинированную и менее эгоистичную команду».

15. Российских гребцов не пустили на олимпийский квалификационный турнир по гребному слалому в Чехии.

16. Хабиб Нурмагомедов задолжал налогов на 306 миллионов рублей, утверждает телеграм-канал «Мутко против».

17. Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» вырвал победу у УНИКСа в 3-м матче и повел в серии 2-1.

Цитаты дня.

Роман Ротенберг: «Клуб КХЛ спокойно попал бы в Кубок Стэнли – ничего сложного. НХЛ – это больше медиаистория»

Мурад Мусаев: «Извиняюсь перед жителями Краснодара. Если хочешь титул, должен играть лучше»

Сергей Семак: «Сильных никто не любит. Все ведь люди, и судьи тоже. В спорных ситуациях трактовки были не в пользу «Зенита», кроме единичных случаев»

Ротенберг о ЧМ: «Готовы играть даже с сомалийскими пиратами, если они пробьются в группу А. Россия достойна играть на турнире, закончится СВО – мы вернемся»

Дуглас о судействе с ЦСКА: «Почти все неоднозначные решения принимаются против «Зенита». Не припомню тех, что были в нашу пользу. Но это не извинения или оправдания – должны забивать и побеждать»

Георгий Черданцев: «Спартак» – не та команда, где надо учиться тренировать. Сюда должны приходить взрослые дяди. Его должен тренировать россиянин, понимающий ДНК клуба»