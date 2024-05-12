Терзич о 0:3 от «Майнца»: «Одна команда билась за победу, а другая просто хотела поиграть в футбол. Более чем заслуженное поражение «Боруссии» 

Теги Боруссия Дортмунд Майнц бундеслига Германия Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич оценил поражение от «Майнца» (0:3) в Бундеслиге.

«Одна команда билась за победу, а другая просто хотела поиграть в футбол. Мы постоянно опаздывали, во всех единоборствах – это и предопределило сегодня исход. 

Тяжелое поражение, и нам очень больно, но оно более чем заслуженное. Ужасный вечер для нас», – сказал главный тренер дортмундской «Боруссии». 

После 33 матчей черно-желтые занимают в таблице 5-е место.

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