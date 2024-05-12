Форвард «Балтики» Энрикес о 2:3: «Динамо» забило 3-й гол с нарушением правил. Мы не заслужили поражение» 

Анхело Энрикес считает, что «Динамо» забило победный гол с нарушением правил.

Форвард «Балтики» высказался после матча Мир (2:3).

Речь идет об эпизоде на 99-й минуте. Защитник бело-голубых , похоже, заблокировал защитника калининградцев Фернандеса Торо, который в итоге не смог помешать вингеру « » забить гол. Игру обслуживал арбитр Евгений Буланов.

— Как вы себя чувствовали после финального свистка?

— Был очень расстроен, потому что мы играли хорошо и не заслужили поражение. До 90‑й минуты все складывалось отлично, мы контролировали игру, а потом все изменилось.

— На 90‑й минуте были уверены, что победите?

— Да, конечно. У нас хорошие защитники, они здорово играют на втором этаже. Несмотря на то, что « » почти всем составом атаковало, у нас все неплохо получалось.

Потом они забили гол с углового — это нас немного прибило, и следом случился третий гол, который был забит с нарушением правил, – сказал .