Анчелотти о просьбе Макрона отпустить Мбаппе на Олимпиаду: «У меня нет права комментировать слова президента Франции»
Карло Анчелотти не стал комментировать слова Эммануэля Макрона.
Ранее президент Франции выразил надежду, что «Реал» отпустит Мбаппе на Олимпиаду.
– Макрон заявил, что собирается оказать давление на «Реал», чтобы тот разрешил Мбаппе сыграть на Олимпиаде... Это может повлиять на вас?
– На меня... Я не могу комментировать то, что говорит президент Франции. У меня нет такого права, – сказал главный тренер «Реала».
Анчелотти о Мбаппе: «Не та тема, которая интересует меня в данный момент. До 1 июня у нас есть о чем подумать»
Реал полагаю преподаст урок и просто проигнорят его.