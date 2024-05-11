Анчелотти о просьбе Макрона отпустить Мбаппе на Олимпиаду: «У меня нет права комментировать слова президента Франции»

Теги ПСЖ Карло Анчелотти Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Олимпийский футбольный турнир Политика Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон Футбол

Карло Анчелотти не стал комментировать слова Эммануэля Макрона.

Ранее президент Франции выразил надежду, что «Реал» отпустит Мбаппе на Олимпиаду.

Макрон заявил, что собирается оказать давление на «Реал», чтобы тот разрешил Мбаппе сыграть на Олимпиаде... Это может повлиять на вас?

– На меня... Я не могу комментировать то, что говорит президент Франции. У меня нет такого права, – сказал главный тренер «Реала».

Анчелотти о Мбаппе: «Не та тема, которая интересует меня в данный момент. До 1 июня у нас есть о чем подумать»

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10 комментариев
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Ну, блин, какой же он умный, не умничает))
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Анчелотти: в ответ на недружественные высказывания президента Франции, мы начинаем испытания ядерного ускорения Вини Джуниора
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папа Карло соблюдает субординацию - выше него есть Перес, пусть на тот уровень отвечает
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Привык в Париже влазить в дела ПСЖ.
Реал полагаю преподаст урок и просто проигнорят его.
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Перес тоже самое пусть ответит. И продинамят влезающего в чужие дела клуба француза.
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Дон Карло умница, Макрон - клоун!
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Права у него нет... А как же свобода слова?
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Макарон занимается всем кроме политики.
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отстранился тонко) всё правильно президент страны куда влазит в деле клуба из другой страны, хоть там даже его внук будет играть
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Папа Карло сам мог бы стать президентом страны - причем исключительно замечательным
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