Анчелотти о просьбе Макрона отпустить Мбаппе на Олимпиаду: «У меня нет права комментировать слова президента Франции»

Карло Анчелотти не стал комментировать слова Эммануэля Макрона.

Ранее президент Франции выразил надежду, что «Реал» отпустит на Олимпиаду.

– Макрон заявил, что собирается оказать давление на «Реал», чтобы тот разрешил Мбаппе сыграть на Олимпиаде... Это может повлиять на вас?

– На меня... Я не могу комментировать то, что говорит президент Франции. У меня нет такого права, – сказал главный тренер « ».

Анчелотти о Мбаппе: «Не та тема, которая интересует меня в данный момент. До 1 июня у нас есть о чем подумать»