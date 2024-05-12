Хавбек «Краснодара» Са о 0:1 от «Спартака»: «Мы должны взять на себя ответственность. В двух оставшихся матчах надо отдать все силы»
Виктор Са оценил поражение «Краснодара» от «Спартака» (0:1) в Мир РПЛ.
«Очень тяжелый результат. Все, кто допустили ошибки на поле и не забили, сделали это не потому, что не хотели забить. Мы должны взять на себя ответственность за этот результат.
В двух оставшихся матчах сезона должны выложиться на сто процентов и отдать все силы. А там посмотрим, что будет.
В первом тайме получалось неплохо комбинировать, но не получалось реализовать моменты. В обороне были проблемы с персональной опекой. Во втором тайме подкорректировали, но снова не реализовали моменты. Над этим нужно как можно сильнее работать», — сказал хавбек «Краснодара».
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