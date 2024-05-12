Хавбек «Краснодара» Са о 0:1 от «Спартака»: «Мы должны взять на себя ответственность. В двух оставшихся матчах надо отдать все силы» 

Теги Спартак премьер-лига Россия Краснодар Жоао Виктор Сантос Футбол

Виктор Са оценил поражение «Краснодара» от «Спартака» (0:1) в Мир РПЛ.

«Очень тяжелый результат. Все, кто допустили ошибки на поле и не забили, сделали это не потому, что не хотели забить. Мы должны взять на себя ответственность за этот результат.

В двух оставшихся матчах сезона должны выложиться на сто процентов и отдать все силы. А там посмотрим, что будет.

В первом тайме получалось неплохо комбинировать, но не получалось реализовать моменты. В обороне были проблемы с персональной опекой. Во втором тайме подкорректировали, но снова не реализовали моменты. Над этим нужно как можно сильнее работать», — сказал хавбек «Краснодара».

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4 комментария
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Вы больше не возьмёте ни одного очка. Вы - позор Кубани. Мусаеву надо запретить законодательно близко подходить к футбольном полю. Конспирологией не занимаюсь, но при нынешних раскладах при Ивиче Краснодар 1000 процентов взял бы титул
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Вы не в состоянии брать на себя ответственность. Для этого надо уметь что-то делать.
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Не нужно ничего портить , играйте как и играли
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Динамики вам треху отгрузят ,мама не горюй, Тюкавин сейчас просто зверюга😁
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