Игнашевич о 2:3 от «Динамо»: «Балтика» должна была выигрывать, но концовку не дотерпела. Не хватает мастерства и надежности»
Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о поражении от «Динамо».
Клуб из Калининграда проиграл матч 28-го тура Мир РПЛ со счетом 2:3, пропустив два гола в добавленное время.
– Когда команда пропускает в компенсированное время уже не в первый раз, о чем это говорит?
– В первую очередь не хватает мастерства и надежности. Все‑таки когда пять раз мяч скачет вдоль штрафной, это мастерство.
– За что можно ребят в сегодняшнем матче похвалить?
– В концовке в ключевых эпизодах, к сожалению, допустили ошибки. В целом ребята играли хорошо, придерживались плана, создавали моменты, могли забить и должны были выигрывать, но концовку не дотерпели, – сказал Игнашевич.
«Балтика» занимает 15-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 26 очков.
Должны остаться в РПЛ!
Ну может Энрикес еще не просто корчился от столкновения, а под замену действительно
Не проиграй в прошлом туре Уралу - было бы гораздо позитивнее в плане надежды остаться в РПЛ хотя бы через стыки..
А сейчас нужно следить за тем, как будут играть Факел и Урал, который сейчас идут в стыках.
игру .
А может он спецом "Балтику" в пердив сливает, чтобы в ЦСКА потом уйти спокойно?..
Как будто бы Игнашевич полностью поплыл и вообще потерял управление игрой.