Игнашевич о 2:3 от «Динамо»: «Балтика» должна была выигрывать, но концовку не дотерпела. Не хватает мастерства и надежности»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о поражении от «Динамо».

Клуб из Калининграда проиграл матч 28-го тура Мир со счетом 2:3, пропустив два гола в добавленное время.

– Когда команда пропускает в компенсированное время уже не в первый раз, о чем это говорит?

– В первую очередь не хватает мастерства и надежности. Все‑таки когда пять раз мяч скачет вдоль штрафной, это мастерство.

– За что можно ребят в сегодняшнем матче похвалить?

– В концовке в ключевых эпизодах, к сожалению, допустили ошибки. В целом ребята играли хорошо, придерживались плана, создавали моменты, могли забить и должны были выигрывать, но концовку не дотерпели, – сказал .

« » занимает 15-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 26 очков.