Игнашевич о 2:3 от «Динамо»: «Балтика» должна была выигрывать, но концовку не дотерпела. Не хватает мастерства и надежности»

Теги Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Динамо Москва Балтика Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о поражении от «Динамо».

Клуб из Калининграда проиграл матч 28-го тура Мир РПЛ со счетом 2:3, пропустив два гола в добавленное время. 

– Когда команда пропускает в компенсированное время уже не в первый раз, о чем это говорит?

– В первую очередь не хватает мастерства и надежности. Все‑таки когда пять раз мяч скачет вдоль штрафной, это мастерство.

– За что можно ребят в сегодняшнем матче похвалить?

– В концовке в ключевых эпизодах, к сожалению, допустили ошибки. В целом ребята играли хорошо, придерживались плана, создавали моменты, могли забить и должны были выигрывать, но концовку не дотерпели, – сказал Игнашевич.

«Балтика» занимает 15-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 26 очков. 

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Балтика радует своей игрой.
Должны остаться в РПЛ!
+23
-2
+21
Замены Серёжа, замены. Опять ты сделал бестолковые замены и сам себе сломал игру ими. До замен всё было зашибись. Прижиматься с Динамо в концовке нельзя было ни в коем случае.
+17
-4
+13
Боевая команда. Желаю остаться.
+10
-2
+8
Ответ Balt
Замены Серёжа, замены. Опять ты сделал бестолковые замены и сам себе сломал игру ими. До замен всё было зашибись. Прижиматься с Динамо в концовке нельзя было ни в коем случае.
Причем объективно только замена Коваленко напрашивалась, тк уже еле двигался, остальных можно было еще чуток придержать.
Ну может Энрикес еще не просто корчился от столкновения, а под замену действительно
+7
0
+7
Ответ alexsem69
Балтика радует своей игрой. Должны остаться в РПЛ!
К огромному сожалению, столько всего независящего уже от Балтики должно сложиться для такого исхода, что сложно верится…

Не проиграй в прошлом туре Уралу - было бы гораздо позитивнее в плане надежды остаться в РПЛ хотя бы через стыки..
А сейчас нужно следить за тем, как будут играть Факел и Урал, который сейчас идут в стыках.
+5
-1
+4
Ответ Balt
Нет замен на усиление - нефиг делать замены причём в матче с таким опасным соперником.
Не надо было Лисаковича менять !
+3
0
+3
Ответ Кирилл
Причем в прошлом матче выпустил ЦЗ на замены чтобы боролись за мячи, а сегодня зачем-то выпустил уже маленьких игроков… Как будто бы Игнашевич полностью поплыл и вообще потерял управление игрой.
Нет замен на усиление - нефиг делать замены причём в матче с таким опасным соперником.
+3
0
+3
Игнашевич мужик ! Уже вырос до высококлассного тренера с небольшим бюджетом в Балтике. Думаю, если перейдет в ЦСКА , то всем покажет кузькину мать. Создал в Калининграде очень симпатичную команду. Спасибо за самоотверженную
игру .
+4
-1
+3
Игнашевичу бы ещё сезон с Балтикой. Заматереть в качестве тренера.
+2
0
+2
Вспоминаю глаза девушки, когда решали, засчитывать второй гол Балтики или нет. Конечно, жалко так упускать хотя бы ничью.
+2
0
+2
Ответ alexsem69
Балтика радует своей игрой. Должны остаться в РПЛ!
Балтика своей игрой радует пока только соперников.
+2
0
+2
Все концовки провалил, потому что не верит в свою же команду и трусливо начинает пытаться счёт удержать своими типо "автобусами". А вот в этом аспекте игры, как раз, решает не индивидуальное мастерство игроков, а сыгранность, подстраховка, разбор соперника, установки, тактические схемы. Игнашевичу прям очень далеко до Моуриньо или Сакки. Мог бы хотя бы не мешать своим игрокам играть, когда получается...
А может он спецом "Балтику" в пердив сливает, чтобы в ЦСКА потом уйти спокойно?..
+1
0
+1
Ответ Balt
Замены Серёжа, замены. Опять ты сделал бестолковые замены и сам себе сломал игру ими. До замен всё было зашибись. Прижиматься с Динамо в концовке нельзя было ни в коем случае.
Причем в прошлом матче выпустил ЦЗ на замены чтобы боролись за мячи, а сегодня зачем-то выпустил уже маленьких игроков…

Как будто бы Игнашевич полностью поплыл и вообще потерял управление игрой.
+2
-1
+1
Ответ валя_стакан
С двумя ударами в створ наврядли выигрывают матчи
и с одним выигрывают, а тут два.
+2
-1
+1
не хватило тренера.
+1
0
+1
Хочу пожелать удачи Балтике, очень приятная команда. Сегодня заслуживали победу, грустно было видеть лица болельщиков
+2
-1
+1
Ответ Кирилл
К огромному сожалению, столько всего независящего уже от Балтики должно сложиться для такого исхода, что сложно верится… Не проиграй в прошлом туре Уралу - было бы гораздо позитивнее в плане надежды остаться в РПЛ хотя бы через стыки.. А сейчас нужно следить за тем, как будут играть Факел и Урал, который сейчас идут в стыках.
Так у них матч друг с другом. Балтике просто будет чуть лучше, если будет не ничья
0
0
0
Хорошая команда у Игнашевича, Удачи им в оставшихся матчах, таких же финалов, как у нас
0
0
0
Сергей, ты и не дотерпел! Играли же отлично, зачем тормознул команду, зачем замены трусливые?
+2
-2
0
С двумя ударами в створ наврядли выигрывают матчи
+2
-2
0
Ответ КЕША
Игнашевич мужик ! Уже вырос до высококлассного тренера с небольшим бюджетом в Балтике. Думаю, если перейдет в ЦСКА , то всем покажет кузькину мать. Создал в Калининграде очень симпатичную команду. Спасибо за самоотверженную игру .
мужик однозначно
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий