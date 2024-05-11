Личка о 3:2 с «Балтикой»: «Динамо» пошло за победой, и футбольный бог помог. Ты знаешь, что «Краснодар» и «Зенит» потеряли очки, можно выйти на первое место, это мечта»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Балтика Краснодар Матч ТВ Муми Нгамале Марцел Личка Футбол

Марцел Личка доволен волевой победой «Динамо» в матче с «Балтикой» (3:2).

– Честно скажу, я верил, что команда может создать пару моментов в концовке. Получилось сравнять счет. Я хотел, чтобы команда успокоила игру в последние минуты. Но Нгамале забил третий гол.

Когда ты в двух играх забиваешь на последних минутах, это показывает характер команды и раздевалки. Я очень рад. Что я могу сказать? Эмоции отличные. Ты знаешь, что «Краснодар» потерял очки, «Зенит» потерял – и мы можем выйти на первое место, это мечта… Постараемся продолжать двигаться к мечте в следующем туре.

– Были ли сомнения в успехе команды?

– Нет. Когда ты выходишь на поле, то не надо думать о других вещах. Чистая голова и уверенность, что ты можешь сделать разницу на поле. «Балтике» тоже нужны были очки, мы ожидали давления. Команда пошла за победой, и футбольный бог нам помог, – сказал главный тренер «Динамо».

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21 комментарий
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Но главное. Что у команды есть яйца и характер.
+15
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+15
Личка крутой мужик конечно, просто уважение. Желаю чтоб все получилось и стал чемпионом.
+7
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+6
Ответ Николай Бойко
Болеть за Динамо легко, мне всего 25 и я отлично себя чувствую)) www.meme-arsenal.com/memes/d6f15c320a324b7b0916e2914f6f8e12.jpg
Очень рад за Динамо, но жаль, что это Балтика попала под раздачу
+6
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+6
матч валидол
+2
0
+2
И голы были, просто фантастика!!!
И победа по счёту, была закономерной в этом матче!!!
С победой СораДники!!!
+2
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+2
Ответ Groznyi2024
Как я и говорил, единственный наш конкурент - Динамо. Этот чемпионат должен закончиться поражением Динамо в Краснодаре и чемпионством Зенита. Иначе развязки быть не может)
Будет все проще - Зенит сыграет вничью на выезде с Ахматом, а Динамо обыграет Крылья)
+1
0
+1
За Личку и Тюкавина рад. Всё по делу. У конкурентов были все шансы
+2
-1
+1
Сыграли слабо, но голы забили просто атмосферные
+4
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+1
Играло мое Динамо плохо...но футбольный бог...видать пока с нами...Это радует..Со спамом например играли лучше, но проиграли не по делу..Посмотрим.. Хочется все-таки чемпионской игры..в целом, а не выгрызания в конце
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Личка вызывает только уважение. Ноль снобизма, ноль нытья, просто делает свою работу, оставаясь классным парнем. На его фоне всякие юраны и талалаевы просто смешны.
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Ответ Xell
Но главное. Что у команды есть яйца и характер.
Полностью согласен
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Ответ Groznyi2024
Как я и говорил, единственный наш конкурент - Динамо. Этот чемпионат должен закончиться поражением Динамо в Краснодаре и чемпионством Зенита. Иначе развязки быть не может)
Зря Ахмат списали. Он сейчас хорош.
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У всех троих Лидеров топ 3 были шансы , самые лучшие шансы были у Краснодара , сегодня единственный шанс был у Динамо , Зенит свое преимущества растерял сам , у Краснодара было два шанса после побед Рубина и Динамо над Зенитом , но после смены тренера быкам не помогло как Спартаку , Зенит сломлен психологически сейчас , только Динамо выгрызает поле и вырывает победы !!! Все таки крутой у нас этот сезон в рпл
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Вот только настоящий чемпион вряд ли должен отскакивать на последних минутах от аутсайдера.
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Марцел , прошу тебя и К, победите еще пожалуйста две игры , и станьте наконец-то чемпионами !!! Болельщики очень давно этого ждут 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
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Марцел, настрой команду на следующие матчи, чтоб и глаза горели, и носились, как наскипидаренные. Крылья против нашей защиты всегда феерят (матч против быстрой настырной Балтики, считай, демо-версия), а с Краснодаром вообще никогда не бывает легко.
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Абаскаль: «А вы мне не верили (про бога)»😎
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Да я вам помог. Просто всю балтику выпил))
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Болеть за Динамо легко, мне всего 25 и я отлично себя чувствую)) www.meme-arsenal.com/memes/d6f15c320a324b7b0916e2914f6f8e12.jpg
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