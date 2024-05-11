Личка о 3:2 с «Балтикой»: «Динамо» пошло за победой, и футбольный бог помог. Ты знаешь, что «Краснодар» и «Зенит» потеряли очки, можно выйти на первое место, это мечта»

Марцел Личка доволен волевой победой «Динамо» в матче с «Балтикой» (3:2).

– Честно скажу, я верил, что команда может создать пару моментов в концовке. Получилось сравнять счет. Я хотел, чтобы команда успокоила игру в последние минуты. Но Нгамале забил третий гол.

Когда ты в двух играх забиваешь на последних минутах, это показывает характер команды и раздевалки. Я очень рад. Что я могу сказать? Эмоции отличные. Ты знаешь, что « » потерял очки, « » потерял – и мы можем выйти на первое место, это мечта… Постараемся продолжать двигаться к мечте в следующем туре.

– Были ли сомнения в успехе команды?

– Нет. Когда ты выходишь на поле, то не надо думать о других вещах. Чистая голова и уверенность, что ты можешь сделать разницу на поле. «Балтике» тоже нужны были очки, мы ожидали давления. Команда пошла за победой, и футбольный бог нам помог, – сказал главный тренер « ».