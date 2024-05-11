«Ахмат» избежал прямого вылета из РПЛ. Клуб идет 10-м с 35 очками

Теги премьер-лига Россия Балтика Ахмат Урал Факел Магомед Адиев Футбол

«Ахмат» избежал прямого вылета из Мир РПЛ.

Клуб из Грозного занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков после 28 туров.

После поражения от «Динамо» (2:3) «Балтика» потеряла математические шансы опередить «Ахмат» – команда Сергея Игнашевича идет 15-й с 26 баллами за 2 тура до завершения сезона. 

При этом «Ахмат» еще может оказаться в зоне стыковых матчей, где сейчас находятся «Урал» и «Факел». Оба клуба отстают от грозненской команды на 7 очков при игре в запасе. 

Напомним, 5 апреля «Ахмат» возглавил Магомед Адиев. Под его руководством команда набрала 15 очков в семи матчах.

24 комментария
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Жаль
+28
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Еще Зенит дома грохнут)))
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+15
Вот тебе и 1-7. Лучше 7 раз по 1-0.
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Решили цели перед сдачей матча Зениту, уложились в график
+7
-2
+5
Ответ Balt
Вот тебе и 1-7. Лучше 7 раз по 1-0.
обидно за балтику, чай незаслуженно выиграл у сочи отравив их, так бы до сих пор на дне шли
+4
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+4
Не вылетят, все всё понимают
+5
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тренер хороший взял бразды правления, а так да, жаль...)
+2
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+2
В следующем туре надо красиво показать борьбу и раздвинуть булки, Ахмат умеет...
+2
0
+2
Ответ STB
Вот это куколдизм конечно, за чехов болеть
Чудак, сначала узнай значение слова "куколдизм "
+4
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+2
Ответ Xell
Еще Зенит дома грохнут)))
В первый (и надеюсь, в последний) раз в жизни за чай притоплю
+5
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+2
Странная история, всем проигрывали пол сезона , а потом как птица феникс
+1
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+1
Ответ Xell
Еще Зенит дома грохнут)))
Вот за это все скажут спасибо
+1
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Осталось нагнуть Зенит)
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кто-то сомневался?
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Ахмат может похоронить Зенит, если бы сыграет вничью, а Динамо выиграет и это реально уже
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Проиграют Зениту 100%, исход матча решен еще до старта
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Ответ Xell
Еще Зенит дома грохнут)))
Нет. Там Зенит увезет 3 очка.
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Жаль. Но Адиев проделал хорошую работу
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Ответ евГений
обидно за балтику, чай незаслуженно выиграл у сочи отравив их, так бы до сих пор на дне шли
Чай?
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Ответ nemo
Чай?
это намёк на чай "Ахмад", если что, на одну букву отличаются)
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Ответ nemo
Чай?
Есть такой чай «Ahmad»
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