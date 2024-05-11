«Ахмат» избежал прямого вылета из РПЛ. Клуб идет 10-м с 35 очками

«Ахмат» избежал прямого вылета из Мир РПЛ.

Клуб из Грозного занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков после 28 туров.

После поражения от «Динамо» (2:3) « » потеряла математические шансы опередить « » – команда Сергея Игнашевича идет 15-й с 26 баллами за 2 тура до завершения сезона.

При этом «Ахмат» еще может оказаться в зоне стыковых матчей, где сейчас находятся « » и « ». Оба клуба отстают от грозненской команды на 7 очков при игре в запасе.

Напомним, 5 апреля «Ахмат» возглавил . Под его руководством команда набрала 15 очков в семи матчах.