Навас объявил об уходе из «ПСЖ». Вратарь играет за парижан с 2019 года

Теги ПСЖ лига 1 Франция трансферы Кейлор Навас Футбол

Кейлор Навас не будет играть за «ПСЖ» в следующем сезоне.

Голкипер объявил об уходе из команды в качестве свободного агента.

«Каждая секунда, проведенная на «Парк де Пренс», была чудесной», – написал 37-летний футболист, отметив, что у него еще «есть цели, которые нужно достичь».

Навас принадлежит «ПСЖ» с 2019 года. В 2023-м он поиграл за «Ноттингем Форест» на правах аренды.

В текущем сезоне у вратаря 3 матча в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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31 комментарий
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Большая ошибка со стороны ПСЖ подписание Донарумы и отправка на лавку Наваса
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Ответ umahanov87
Комментарий скрыт
Ну, и что показал молодой вратарь? Из-за его ошибок прос..ли несколько ЛЧ. А Навас и в Реале был недооценен. Офигенный вратарь, который мог бы приносить пользу несколько лет
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Очень странно, что в ПСЖ не дали ему шанса. Доннарума делал всё, чтобы Париж не дошёл до полуфинала в этом году
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+15
Как тащер Навас на порядок лучше Доннарумы..

Иногда вспоминаю его игры за Леванте против праймовых Реала и Барсы.. Каждые 2-3 минуты сейвы на протяжении всего матча.. В соло очки добывал..
+12
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+9
Ответ Александр Калачев
Навас еще хуже Доннарумы ногами играет, такие Энрике не нужны
Навас намного лучше и надёжнее Доннаруммы. Просто пиар делает своё дело. Итальянец крайне средний вратарь, что и показывает ежегодно, особенно в ЛЧ
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+9
Ответ dr. cage
Как тащер Навас на порядок лучше Доннарумы.. Иногда вспоминаю его игры за Леванте против праймовых Реала и Барсы.. Каждые 2-3 минуты сейвы на протяжении всего матча.. В соло очки добывал..
Не такой распиаренный и почто всегда на вторых ролях. Но как кипер - уж точно не хуже Доннарумы.
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Ответ Максим Столбов
Ну можно и в США, заработать на достойную пенсию.
Играя в Реале и ПСЖ, он давно уже заработал н ахорошую пенсию своим внукам.
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Ну можно и в США, заработать на достойную пенсию.
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Ответ sashafan2
Куда теперь, Кейлор?
В МЛС, наверное)
Там и рядом с домом, и платят норм.
Как раз клуб в Сан-Диего с 25 года запускается, им наверняка тащер в ворота понадобится.
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Ответ Santucco
Ну, и что показал молодой вратарь? Из-за его ошибок прос..ли несколько ЛЧ. А Навас и в Реале был недооценен. Офигенный вратарь, который мог бы приносить пользу несколько лет
Надо тебя взять селекционером. Почему-то все топ-клубы руководствуются той же логикой, что и ПСЖ, беря молодых киперов на потенциальную замену уже возрастным.

Кстати, тот же Реал сделал ставку на Куртуа, которого тогда не мочил только ленивый, он пустил пару бабочек между ног. И да, тогда тоже сокрушались, как ужасный Перес не сделал ставку не на Наваса. В итоге Куртуа по сути в одиночку выиграл финал с Ливерпулем в ЛЧ и стал лучшим вратарем мира.
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Ответ JENNINGS
Навас намного лучше и надёжнее Доннаруммы. Просто пиар делает своё дело. Итальянец крайне средний вратарь, что и показывает ежегодно, особенно в ЛЧ
Энрике без разницы, что Навас играет в рамке лучше Доннарумы, ему нужен вратарь, который сможет активно участвовать в его ватокате
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Навас мастодонт вратарского цеха. Он был на пике формы когда подписали дырявого итальянца.
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Читаю комментарии. Как все это напоминает 2018 год, когда в Реал пришел Куртуа. Как все негодовали, что Наваса задвигают после трех ЛЧ подряд. Взяли распаренного бельгийца, сливают легенду. И кто сейчас вспоминает про «легенду» Наваса в Реале (кроме тех, кто вольно или не вольно хочет наcрать под этим комментарием)? Да никто! Реал без Наваса не развалился, как не развалился без Каса, когда того слили доигрывать в «Порту». Уже через год после ухода костариканца Реал выиграл Ла Лигу (причем Куртуа сыграл в этом ключевую роль), а еще через два года ЛЧ, причем в ответном матче 1/2 финала против МС, когда Родриго воткнул дубль в концовке, а Карим забил победный в добавленное время, удержал команду на плаву Куртуа, который тащил тогда, когда это было нужнее всего. В сухом остатке имеем: «легенда» Навас уже 5 лет как не в Реале, а Реал снова в финале ЛЧ. В сухом остатке: время Наваса проходит, оно прошло в Реале, оно проходит и в ПСЖ. Навасу через полгода исполнится 38 лет, его время на высшем уровне проходит. И если еще год он выдержит, то два — не факт. Поэтому как бы тут все не были за Наваса и против Доннаруммы, Доннарумма будет играть еще лет 10-12, а Навас закончится в ближайшее время. Таков уж мир спорта.
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Ответ Haman
Читаю комментарии. Как все это напоминает 2018 год, когда в Реал пришел Куртуа. Как все негодовали, что Наваса задвигают после трех ЛЧ подряд. Взяли распаренного бельгийца, сливают легенду. И кто сейчас вспоминает про «легенду» Наваса в Реале (кроме тех, кто вольно или не вольно хочет наcрать под этим комментарием)? Да никто! Реал без Наваса не развалился, как не развалился без Каса, когда того слили доигрывать в «Порту». Уже через год после ухода костариканца Реал выиграл Ла Лигу (причем Куртуа сыграл в этом ключевую роль), а еще через два года ЛЧ, причем в ответном матче 1/2 финала против МС, когда Родриго воткнул дубль в концовке, а Карим забил победный в добавленное время, удержал команду на плаву Куртуа, который тащил тогда, когда это было нужнее всего. В сухом остатке имеем: «легенда» Навас уже 5 лет как не в Реале, а Реал снова в финале ЛЧ. В сухом остатке: время Наваса проходит, оно прошло в Реале, оно проходит и в ПСЖ. Навасу через полгода исполнится 38 лет, его время на высшем уровне проходит. И если еще год он выдержит, то два — не факт. Поэтому как бы тут все не были за Наваса и против Доннаруммы, Доннарумма будет играть еще лет 10-12, а Навас закончится в ближайшее время. Таков уж мир спорта.
Доннарумма днарь,его уровень,это Рома
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Ответ dr. cage
Как тащер Навас на порядок лучше Доннарумы.. Иногда вспоминаю его игры за Леванте против праймовых Реала и Барсы.. Каждые 2-3 минуты сейвы на протяжении всего матча.. В соло очки добывал..
Как фанат Милана полностью согласен с вами. Во всей саге с уходом Доны жалею только о том что ушел он бесплатно, хотя бабла можно было срубить прилично, если сделали это вовремя.
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Ответ umnik3
Играя в Реале и ПСЖ, он давно уже заработал н ахорошую пенсию своим внукам.
Футболисты быстро привыкают к хорошей жизни, поэтому нередко оказываются банкротами)
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26 лет болею за Реал. 24 года смотрю все матчи. Очень переоценённый вратарь. Да, он бывало тащил в ЛЧ, но в чемпионате часто чудил из-за чего были проиграны сезоны. При нём не было столько уверенности за ворота, как при Куртуа. Тибо на голову сильнее
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Удачи ему, классный игрок был и есть, да и как человек кажется порядочным. Успехов.
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Good bye, good luck, good man.
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Черная пантера! Самый недооцененный вратарь современности!!!!
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Оказался не таким раскрученным и пафосным, в целом на порядок сильнее Донна
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Месси ждёт в гости.
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Куда теперь, Кейлор?
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Доннарума ОМЧ
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Навас>Долларума.
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Крутой вратарь, тащер, спасибо ему за ЛЧ!
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Оооо. Старина Навас!!! Сколько лет, сколько зим. Давно о тебе позабыл.
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