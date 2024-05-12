Навас объявил об уходе из «ПСЖ». Вратарь играет за парижан с 2019 года

Кейлор Навас не будет играть за «ПСЖ» в следующем сезоне.

Голкипер объявил об уходе из команды в качестве свободного агента.

«Каждая секунда, проведенная на «Парк де Пренс», была чудесной», – написал 37-летний футболист, отметив, что у него еще «есть цели, которые нужно достичь».

принадлежит « » с 2019 года. В 2023-м он поиграл за «Ноттингем Форест» на правах аренды.

В текущем сезоне у вратаря 3 матча в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.