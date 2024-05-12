Навас объявил об уходе из «ПСЖ». Вратарь играет за парижан с 2019 года
Кейлор Навас не будет играть за «ПСЖ» в следующем сезоне.
Голкипер объявил об уходе из команды в качестве свободного агента.
«Каждая секунда, проведенная на «Парк де Пренс», была чудесной», – написал 37-летний футболист, отметив, что у него еще «есть цели, которые нужно достичь».
Навас принадлежит «ПСЖ» с 2019 года. В 2023-м он поиграл за «Ноттингем Форест» на правах аренды.
В текущем сезоне у вратаря 3 матча в Лиге 1. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Иногда вспоминаю его игры за Леванте против праймовых Реала и Барсы.. Каждые 2-3 минуты сейвы на протяжении всего матча.. В соло очки добывал..
Там и рядом с домом, и платят норм.
Как раз клуб в Сан-Диего с 25 года запускается, им наверняка тащер в ворота понадобится.
Кстати, тот же Реал сделал ставку на Куртуа, которого тогда не мочил только ленивый, он пустил пару бабочек между ног. И да, тогда тоже сокрушались, как ужасный Перес не сделал ставку не на Наваса. В итоге Куртуа по сути в одиночку выиграл финал с Ливерпулем в ЛЧ и стал лучшим вратарем мира.