«Реал» провел 19 сухих матчей в Ла Лиге и повторил клубный рекорд

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига рекорды Гранада Тибо Куртуа Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Футбол

«Реал» в третий раз в истории провел в чемпионате Испании 19 сухих матчей.

Команда Карло Анчелотти разгромила «Гранаду» (4:0) в 35-м туре.

10 матчей без пропущенных голов в составе мадридцев провел Андрей Лунин, 7 – Кепа Аррисабалага, 2 – Тибо Куртуа.

По 19 сухих игр в Ла Лиге у мадридцев было в двух сезонах подряд: 1986/87 и 1987/88.

У «Реала» остается три матча для того, чтобы побить клубный рекорд. Он встретится с «Алавесом», «Вильярреалом» и «Бетисом».

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10 комментариев
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Ямаль-самый молодой игрок Барселоны увидевший этот рекорд
+56
-3
+53
Лунина в финал ЛЧ!
+12
-2
+10
А наша Барса - мокренькая💦
+10
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+7
С тремя разными киперами 💪💪💪
+6
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Что угодно бы поставил в начале сезона , на то что этот рекорд повторен не будет , после крестов Куртуа , Милитао и Алабы. Тем ценнее и удивительнее это достижение
+3
0
+3
Ответ Topwintop
Ямаль-самый молодой игрок Барселоны увидевший этот рекорд
Ямаль увидел и 26 матчей
+1
0
+1
Ну,хорошо что выискали хоть какую то мотивацию на остаток сезона в Ла Лиге.
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Ответ Temirlahn
Лунина в финал ЛЧ!
Ждем его там в основе.
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