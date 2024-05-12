«Реал» провел 19 сухих матчей в Ла Лиге и повторил клубный рекорд

«Реал» в третий раз в истории провел в чемпионате Испании 19 сухих матчей.

Команда Карло Анчелотти разгромила «Гранаду» (4:0) в 35-м туре.

10 матчей без пропущенных голов в составе мадридцев провел , 7 – , 2 – .

По 19 сухих игр в у мадридцев было в двух сезонах подряд: 1986/87 и 1987/88.

У « » остается три матча для того, чтобы побить клубный рекорд. Он встретится с «Алавесом», «Вильярреалом» и «Бетисом».