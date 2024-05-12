«Динамо» – новый «Байер» 😅». Твиттер бело-голубых о голах «Балтике» на 93-й и 99-й

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В «Динамо» пошутили о камбэке в игре с «Балтикой».

Московский клуб одержал победу со счетом 3:2 в 28-м туре Мир РПЛ. 

В твиттере сине-бело-голубых появился скриншот, на котором показано время забитых голов: Роберто Фернандес отличился на 93-й минуте, Муми Нгамале – на 99-й.

«Динамо» – новый «Байер Леверкузен» 😅», – говорится в подписи к изображению. 

«Динамо» – единоличный лидер РПЛ! Что нужно для чемпионства: расклады

20 комментариев
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В таких матчах видна воля к чемпионству. Поздравляю. Яшин бы гордился
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Не просто так в Москве снег выпал в мае
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Ну чемпионство Байера и Динамо в один год, после такого футбол уже нет смысла смотреть, все остальное не удивит
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так вот к чему снег в мае...
Динамо чемпион.
+4
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3инa проДинамила
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Динамо по игре никак не Байер. даже с поправкой на класс. Болельщик Динамо. Но молодцы...на жилах в конце вырываем, даже плохие игры
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0
+2
Ответ Real Champions
Яшин в гробу бы перевернулся, что за 40 лет впервые реально боятся за титул
И ещё бы 300 раз перевернулся, видя, в какой футбол играет динамо...
+4
-3
+1
Ответ Real Champions
А Динамо выходило в финалы ЛЧ, ЛЕ и обыгрывали Б̶а̶в̶а̶р̶и̶ю̶ Спартак со счётом 3:0? И есть серия типо 50 матчей без поражений?) И уже официально стали Чемпионами?))
Сейчас бы к безобидной шутке докопаться
+1
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Не сглазить бы
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Байер впервые в своей истории выиграл Бундеслигу. Динамо, ждем того же в РПЛ
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Да у нас есть свой Байер. Это круто. Но давайте без валидольных концовок) Соберитесь и берите уже это чемпионство.
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Спартак Москва старый новый мем
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Главный лозунг на сегодня. Главное чтоб Зенит не выиграл титул)) Ну а я скажу, Зенит и не достоин быть чемпионом в этом сезоне. А Динамо да удивило. С такой защитой, с Лещуком на воротах иногда и тем не менее за 2тура до конца возглавить чемпионат, это круто.
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Даже до Динамо Дрезден не дотягивают.
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Фол только был перед победным голом
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Ответ Real Champions
А Динамо выходило в финалы ЛЧ, ЛЕ и обыгрывали Б̶а̶в̶а̶р̶и̶ю̶ Спартак со счётом 3:0? И есть серия типо 50 матчей без поражений?) И уже официально стали Чемпионами?))
Динамо хотя бы 7 на Энфилде не пропускали как Спартакь
0
0
0
Ответ Real Champions
А Динамо выходило в финалы ЛЧ, ЛЕ и обыгрывали Б̶а̶в̶а̶р̶и̶ю̶ Спартак со счётом 3:0? И есть серия типо 50 матчей без поражений?) И уже официально стали Чемпионами?))
Динамо играло в финале еврокубков, стыдно не знать историю
0
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0
Ответ MigraTjk
В таких матчах видна воля к чемпионству. Поздравляю. Яшин бы гордился
Яшин в гробу бы перевернулся, что за 40 лет впервые реально боятся за титул
+3
-3
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