«Динамо» – новый «Байер» 😅». Твиттер бело-голубых о голах «Балтике» на 93-й и 99-й

В «Динамо» пошутили о камбэке в игре с «Балтикой».

Московский клуб одержал победу со счетом 3:2 в 28-м туре Мир РПЛ.

В твиттере сине-бело-голубых появился скриншот, на котором показано время забитых голов: Роберто Фернандес отличился на 93-й минуте, Муми Нгамале – на 99-й.

«Динамо» – новый «Байер Леверкузен» 😅», – говорится в подписи к изображению.

«Динамо» – единоличный лидер РПЛ! Что нужно для чемпионства: расклады