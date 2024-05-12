Гвардиола о гонке в АПЛ: «Если сыграем вничью или проиграем, все будет кончено. Не ожидал, что «Сити» окажется в таком положении после требла – думал, мы сдадим, но все оказалось наоборот»

Теги Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола признался, что ожидал спада «Манчестер Сити» после требла.

«Горожане» в гостях победили «Фулхэм» (4:0) в 37-м туре АПЛ.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 85 очков. Команда Гвардиолы станет чемпионом, если обыграет «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» в заключительных матчах. «Арсенал» отстает на два балла, 12 мая «канониры» сыграют с «Манчестер Юнайтед», а 19-го – с «Эвертоном».

«Мы испытываем сильное давление, понимаем, что если сыграем вничью или проиграем, то все будет кончено. Понимаем, что нам нужно делать в каждой игре.

Честно говоря, я не ожидал, что мы окажемся в таком положении после прошлогоднего требла. Я думал, что мы сдадим, но все оказалось совсем наоборот», – сказал главный тренер «Сити» в интервью beIN Sports.

 

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12 комментариев
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Ответ dr. cage
Гвардиола глыба.. Сколько лет поклонники английского футбола травили байки про ого-ого какую конкуренцию в АПЛ.. Как сложно даже раз защитить титул и ля-ля-тополя.. Но Пеп пришёл и просто уничтожил этот миф.. 6 чемпионств из 7.. Причем иногда он сам придумывал себе трудности переводя всяких деревях и бегунов по типу Стоунза и Стерлинга в опорники/медиапунты/ложные девятки. Да, можно попрекнуть в том, что он много тратит на игроков.. Но в АПЛ все богаты, только одним хватает фантазии и напора подписать Давида Сильву или Холланда, перебивая предложения Реала или Барсы, а кто-то выкладывал по 50-60 лимонов за Лавий и Пепе.. Если Пеп не устанет и не решит отдохнуть, то скорей всего Сити для АПЛ станет Ювентусом или Баварией.. Чисто лужайка на заднем дворе, куда по выходным выходишь выпить пивка и пожарить мясца..
Бодание до последнего тура это и есть конкуренция епт
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Хитрец, не ожидал он
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Ответ dr. cage
> Арсенал выдаёт сильнейший сезон за 20 лет.. > Сити, после требла утративший мотивацию и который в этом сезоне растерял все очки в играх с топ-5: "Ого, как вы близко к нам подобрались, даже страшно, да"
Не только в этом сезоне, Клеткин)
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Ммм в 37м туре, Ок
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Не переживай. И Семак бывает ошибается. Так что выиграете - хорошо. Нет так нет🤷‍♂️Не 5 же чемпионств подряд выигрывать . Вы ж не Зенит.
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Ответ dr. cage
Гвардиола глыба.. Сколько лет поклонники английского футбола травили байки про ого-ого какую конкуренцию в АПЛ.. Как сложно даже раз защитить титул и ля-ля-тополя.. Но Пеп пришёл и просто уничтожил этот миф.. 6 чемпионств из 7.. Причем иногда он сам придумывал себе трудности переводя всяких деревях и бегунов по типу Стоунза и Стерлинга в опорники/медиапунты/ложные девятки. Да, можно попрекнуть в том, что он много тратит на игроков.. Но в АПЛ все богаты, только одним хватает фантазии и напора подписать Давида Сильву или Холланда, перебивая предложения Реала или Барсы, а кто-то выкладывал по 50-60 лимонов за Лавий и Пепе.. Если Пеп не устанет и не решит отдохнуть, то скорей всего Сити для АПЛ станет Ювентусом или Баварией.. Чисто лужайка на заднем дворе, куда по выходным выходишь выпить пивка и пожарить мясца..
А ты поклонник какого футбола? Испанского? Коррупция на коррупции, ежегодно скандалы, судьи портят игры, сиимуляции, чемпион известен заранее и даже системы определения гола нет.
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