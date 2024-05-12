Гвардиола о гонке в АПЛ: «Если сыграем вничью или проиграем, все будет кончено. Не ожидал, что «Сити» окажется в таком положении после требла – думал, мы сдадим, но все оказалось наоборот»

Пеп Гвардиола признался, что ожидал спада «Манчестер Сити» после требла.

«Горожане» в гостях победили « » (4:0) в 37-м туре .

« » возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 85 очков. Команда Гвардиолы станет чемпионом, если обыграет «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» в заключительных матчах. «Арсенал» отстает на два балла, 12 мая «канониры» сыграют с «Манчестер Юнайтед», а 19-го – с «Эвертоном».

«Мы испытываем сильное давление, понимаем, что если сыграем вничью или проиграем, то все будет кончено. Понимаем, что нам нужно делать в каждой игре.

Честно говоря, я не ожидал, что мы окажемся в таком положении после прошлогоднего требла. Я думал, что мы сдадим, но все оказалось совсем наоборот», – сказал главный тренер «Сити» в интервью beIN Sports.