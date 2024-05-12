Пиоли о Серии А: «Интер» был сильнее всех, не только нас. «Милан» старался, но не смог преодолеть определенные препятствия»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли подвел итоги игры с «Кальяри».

«Россонери» одержали победу со счетом 5:1 в 36-м туре Серии А.

Об игре

«Очень важная победа, за последние годы мы не привыкли к тому, чтобы долго не выигрывать. Мы столкнулись с трудным моментом после вылета из Лиги Европы и поражения в дерби, нам было тяжело из-за этой ситуации. Было важно победить и улучшить положение в турнирной таблице.

Поздравляю ребят, которые провели не идеальный матч, но сделали все, что было необходимо, чтобы добиться результата».

О выборе состава

«Выбор тренера всегда воспринимается как наказание, но это не так. Мы не выигрывали шесть матчей, и я должен был что-то предпринять. Кто-то много играл в этом утомительном и требовательном сезоне, другие свежее ментально. Я внес некоторые изменения, потому что почувствовал, что некоторые игроки свежее, возможно, потому, что они меньше играли. Те, кто не играл с первых минут, отреагировали, как я и ожидал, когда их выпустили на поле – со злостью».

Об отставании от «Интера»

«Ни одной команде не удавалось поддерживать уровень «Интера». Наша команда очень усердно работала и отдавала все силы, но нам не удалось поддержать этот уровень. У нас сильная команда, которая старалась, но в определенные моменты чемпионата не смогла преодолеть определенные препятствия. [« »] был сильнее всех, не только нас», – сказал .