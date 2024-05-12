Мостовой о чемпионской гонке в РПЛ: «Я в шоке! Лишний раз убеждаюсь, что я был прав в интриге до последнего тура» 

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Александр Мостовой Краснодар Футбол

Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Я в шоке! Но не только от этого матча [«Динамо» с «Балтикой» – 3:2], а от последних в общем. Лишний раз убеждаюсь, что я был прав в интриге до последнего тура. Никто не мог понять, как «Зенит» не победил дома, как «Краснодар» проиграл и как «Динамо» при счете 1:2 перевернуло игру. Это необъяснимо! 

Думаю, «Динамо» было в шоке от того, что им снова дают шанс. Сначала давали «Краснодару», а теперь им. И они чудом смогли им воспользоваться», — сказал экс-футболист сборной России.

«Динамо» – единоличный лидер РПЛ! Что нужно для чемпионства: расклады

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7 комментариев
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"Сначала давали «Краснодару», а теперь им. Это все, что нужно знать о "Зените" (С) Мостовой
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Ответ sp.msk.86
Если честно, этот сезон можно вообще без чемпиона закончить, никто хорошо не играет.
По вашему хорошо играть, это выносить всех в одну калитку? Предыдущие годы ныли что не интересно! Зенит всех выносит!
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Если честно, этот сезон можно вообще без чемпиона закончить, никто хорошо не играет.
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"а все потому что 30 лет в футболе ",добавил король Алекс
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Царь в шоке
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Чтобы понимать нужно смотреть каждый матч, а не комментировать итоговый результат....
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