Мостовой о чемпионской гонке в РПЛ: «Я в шоке! Лишний раз убеждаюсь, что я был прав в интриге до последнего тура» 

Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

«Я в шоке! Но не только от этого матча [«Динамо» с «Балтикой» – 3:2], а от последних в общем. Лишний раз убеждаюсь, что я был прав в интриге до последнего тура. Никто не мог понять, как « » не победил дома, как « » проиграл и как «Динамо» при счете 1:2 перевернуло игру. Это необъяснимо!

Думаю, «Динамо» было в шоке от того, что им снова дают шанс. Сначала давали «Краснодару», а теперь им. И они чудом смогли им воспользоваться», — сказал экс-футболист сборной России.

«Динамо» – единоличный лидер РПЛ! Что нужно для чемпионства: расклады