Роналду признан лучшим игроком матча звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» против «ПСЖ»

Форвард Криштиану Роналду получил приз после товарищеского матча против « ».

37-летний португалец выступил против парижского клуба в составе звезд « » и « ». Он оформил дубль, но его команда проиграла со счетом 4:5.

Роналду был признан лучшим игроком встречи.