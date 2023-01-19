Роналду признан лучшим игроком матча звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» против «ПСЖ»
Форвард Криштиану Роналду получил приз после товарищеского матча против «ПСЖ».
37-летний португалец выступил против парижского клуба в составе звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля». Он оформил дубль, но его команда проиграла со счетом 4:5.
Роналду был признан лучшим игроком встречи.
Будут доказывать, что этот "трофей" круче титула ЧМ и обладателя ЗМ.
Арабы с Кришем - проиграли 4:5 чемпиону мира.
он даже арабов успел развалить 🤣
Весь мир сильно соскучились увидеть величайшего спортсмена7! Этот матч однозначно набрал больше просмотра чем матч недавного Сити -мю! И это бессомненно блогадорья Португальца7 над которого действительно весь мир вращается!
Утешительный приз будто