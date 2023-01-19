Роналду признан лучшим игроком матча звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля» против «ПСЖ»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду лига 1 Франция товарищеские матчи (клубы) высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Форвард Криштиану Роналду получил приз после товарищеского матча против «ПСЖ».

37-летний португалец выступил против парижского клуба в составе звезд «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля». Он оформил дубль, но его команда проиграла со счетом 4:5.

Роналду был признан лучшим игроком встречи.

Материалы по теме

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kuryanin
Ответ trav
Шах и мат скейтеры
Хи воз а скейтер бой, ши сэйд си ю лэйтер бой
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Giorgi Gio
Игроки ПСЖ так радовались кубком походу за это тоже заплатили шейхи)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
хавбек+
ну здесь всё по справедливости, как никак двушку организовал с командой из середняков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Barca, Liverpool_forever
Ну всё Пирса теперь не заткнуть будет.
Будут доказывать, что этот "трофей" круче титула ЧМ и обладателя ЗМ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Не зря по морде получил 😎
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Winterburn
На самом деле все правильно. Для Роналду единственный венного на поле это был матч всей жизни. Остальные просто приехали отдохнуть на гастроли. Ну и бабла поднять. И только Роналду старался изо всех сил перед своими новыми работодателями. Так что хорошо, что они его старания оценили.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Этот Райола хочет денег
проведали парня суперзвезды, уважили, теперь им пора обратно в европу, к лч готовиться, чемп франции брать, ну а Рону...удачи в поисках повара на суши!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Крид58
Я думал Мбаппе признают, он явно делал разницу в игре, в 4 голах своей команды поучаствовал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Faulheit
Ответ GuruFutbola
Кринж наконец-то нашел команду по своему уровню, можно только порадоваться
Согласен, ведь Роналду действительно никогда не забивал псж(хотя я и не помню, но раз ты сам так в этом уверен..), видимо их уровень это получать двушку от старика на пенсии
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эксперт по вопросам унижения меренгов
А не заявка ли это на золотой мяч?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Роналду и все Саудиты сегодня имели честь воочию видеть сильнейшего футболиста когда либо ступавшего на Аравийскую землю... Маэстро30
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Котов
Ответ AnMe
Серьезно? Мбаппе: 1 пенальти и 2 ассиста Лео: 1 гол на 3 минуте, заработал пенальти и оба отдал, всю игру создавал моментые, запороли Неймар и Мбаппе. При всем моем уважении к Кришу
роналду требуется поддержка и в этом..это коммерческий матч и все довольны.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AnMe
Ответ Евгений Головин
Кто бы сомневался. Я бы Талиску выделил в их команде
И вратарь неплохой у них, кстати, вроде бы. Не помню имя
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Holland
И это в 54 года!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Это даже не товарищеский матч, похоже на матч всех звёзд, когда на пенсию провожают и ему-же приз как лучшему игроку вручают, в общем неплохое шоу)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Арабы без Криша - обыграли чемпиона мира.
Арабы с Кришем - проиграли 4:5 чемпиону мира.

он даже арабов успел развалить 🤣
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ArtBro
Собственно ради чего и матч товарищеский организовали)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Decard Show
Спрашивают, ради чего товарищеские матчи? Причин немало. И одна из них .чтобы футбол играли в удовольствие для себя и зрителей!
Весь мир сильно соскучились увидеть величайшего спортсмена7! Этот матч однозначно набрал больше просмотра чем матч недавного Сити -мю! И это бессомненно блогадорья Португальца7 над которого действительно весь мир вращается!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
cmorblr
Роналду лучший игрок матча. Украина независимая. Путин лучший президент.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Masudi hafizmurod
Лучший игрок матча МБАППЕ ⚽
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AnMe
Ответ AnMe
Серьезно? Мбаппе: 1 пенальти и 2 ассиста Лео: 1 гол на 3 минуте, заработал пенальти и оба отдал, всю игру создавал моментые, запороли Неймар и Мбаппе. При всем моем уважении к Кришу
Хоть и договорняк, но все же 🤷‍♂️
Утешительный приз будто
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
И награда человек года
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Человек1991
Хахаха) Роналду радостный, весь прикрашенный припудренный) Супер левейший пенальти , и гол после офсайда , Рамос пытаясь типо выбить мяч отдаёт пас прямо на Роналду , оставалось попасть в пустые ворота с метра, и таких голов у Роналду 600 )) лучшими были Мбаппе и Месси . Дальний топ гол Талиски стоит дороже 10 таких левейших голов Роналду.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Барсик Юрана
Ну это ЗМ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
раскаявшийся жиробас
SIIIIIIIIUUUU
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий