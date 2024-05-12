Суарес с 11 голами делит лидерство в гонке бомбардиров МЛС, Месси идет 1-м по «гол+пас» и ассистам

с 11 мячами делит лидерство в гонке бомбардиров сезона МЛС.

Форвард « » забил гол в матче с «Монреаль Импэкт» (3:2), продлив результативную серию (7+2) в турнире до 6 игр.

Также по 11 голов на счету (« ») и Кристиана Аранго («Реал Солт Лэйк»).

Нападающий «Интер Майами» сегодня остался без голевых действий впервые в сезоне, но по-прежнему занимает первое место в по «гол+пас» (10+9) и ассистам.

Подробнее статистика Месси – здесь, Суареса – здесь.