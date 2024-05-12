Суарес с 11 голами делит лидерство в гонке бомбардиров МЛС, Месси идет 1-м по «гол+пас» и ассистам

Теги МЛС Ди Си Юнайтед Лионель Месси Луис Суарес Реал Солт Лейк Кристиан Бентеке Кристиан Аранго Интер Майами Футбол

Луис Суарес с 11 мячами делит лидерство в гонке бомбардиров сезона МЛС.

Форвард «Интер Майами» забил гол в матче с «Монреаль Импэкт» (3:2), продлив результативную серию (7+2) в турнире до 6 игр.

Также по 11 голов на счету Кристиана БентекеДи Си Юнайтед») и Кристиана Аранго («Реал Солт Лэйк»).

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сегодня остался без голевых действий впервые в сезоне, но по-прежнему занимает первое место в МЛС по «гол+пас» (10+9) и ассистам.

Подробнее статистика Месси – здесь, Суареса – здесь.

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12 комментариев
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Луисито везде где играет один из лучших бомбардиров, и в Эредивизи, и в АПЛ, и даже в Крузейро, а в Ла Лиге даже стал обладателем ЗБ в эпоху Месси и Роналду, просто Красавчик
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Эль Пистолеро где-бы не играл всегда заточен на ворота 🚀
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Два друга Лео и Луис, привычно на своих законных первых местах!!)
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Великий Алонсо тебя давно с больнички выписали?
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Ответ darby crash
Дно-Лига
Не гори
+5
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+2
Ответ Заборостроитель
Всё так😏 https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/share/a/ba/596dac13b45e09f6ed676309804f1.jpeg
Поди ночь не спала а посветила время просмотру матча?)
Это ж какую боль и обиду причинил Лео фанатам кринжа из аль насры)
Как вы вообще пережили 18.12.2022?
Небось все свечи в храмах скупили в мольбах за Францию)
+2
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Ты чё плетёшь Хаби?
+2
-1
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Ответ Асхат Мусин
Луисито везде где играет один из лучших бомбардиров, и в Эредивизи, и в АПЛ, и даже в Крузейро, а в Ла Лиге даже стал обладателем ЗБ в эпоху Месси и Роналду, просто Красавчик
Крузейро?)
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