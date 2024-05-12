«Спартак» не выигрывает РПЛ с 2017 года – со времен Карреры

Теги Спартак премьер-лига Россия Массимо Каррера Футбол

«Спартак» не выигрывает РПЛ с 2017 года.

Красно-белые потеряли шансы выиграть чемпионат в этом сезоне после того, как «Динамо» обыграло «Балтику» (3:2) и оторвалось от них на 7 очков за два тура до завершения сезона.

Таким образом, «Спартак» не побеждает в чемпионате с 2017 года – со времен титула под руководством Массимо Карреры.

С тех пор московский клуб лишь дважды входил в тройку лучших в чемпионате: в сезоне-2017/18 (3-е место) и в сезоне-2020/21 (2-е место).

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21 комментарий
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Надеждин , а к чему эта новость ? Хайп ловишь ? Тогда уж , пройдись по всем командам РПЛ сколько лет они не выигрывали звание чемпионов .
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Динамо вообще вон со времен мамонтов не побеждало, а сейчас реальный шанс) Надо просто всегда верить и бороться.
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Ответ Антоха Картоха
Продолжайте вести наблюдение
👍 только так могу отреагировать на коммент при лимите других средств
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Кто этого шедевра автор ?
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Всего то 7 лет? А до Карреры сколько не выигрывали, кто скажет?
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Стабильность, чего хотят все болельщики Спартака)
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Нашему Спартаку кубок Москвы выиграть бы на след сезон
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Вот черт ведь… а была такая надежда весь сезон, до самого гола Динамо на 99 минуте.

Ну ниче, до 28 тура в гонке были. Ух, дает надежду Спартак
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Вот чего угодно мог ожидать от концовки чемпионата, но только не этого
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Ответ Real Champions
Позор, 1 титул за 23 года Снимайте 4 звезды, вы просто не достойны их И близко не на одном уровне легендарности с Киевским Динамо, у которого 29 титулов и 3 Еврокубка
Ваше мнение очень важно для нас. Мы его обязательно рассмотрим (нет)
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Ответ Real Champions
Позор, 1 титул за 23 года Снимайте 4 звезды, вы просто не достойны их И близко не на одном уровне легендарности с Киевским Динамо, у которого 29 титулов и 3 Еврокубка
Сегодня классный результат для киевлян был?)
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Ответ Чебурашка от Гены
Всего то 7 лет? А до Карреры сколько не выигрывали, кто скажет?
16лет. Спартак был чемпионом 2001,выиграв 6чемпионств подряд, а потом через 16лет, в 2017г выиграл титул с Каррерой.
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