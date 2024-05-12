«Спартак» не выигрывает РПЛ с 2017 года – со времен Карреры

«Спартак» не выигрывает РПЛ с 2017 года.

Красно-белые потеряли шансы выиграть чемпионат в этом сезоне после того, как «Динамо» обыграло «Балтику» (3:2) и оторвалось от них на 7 очков за два тура до завершения сезона.

Таким образом, « » не побеждает в чемпионате с 2017 года – со времен титула под руководством .

С тех пор московский клуб лишь дважды входил в тройку лучших в чемпионате: в сезоне-2017/18 (3-е место) и в сезоне-2020/21 (2-е место).