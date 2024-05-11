«Динамо» выиграло 6 из 7 последних матчей, в РПЛ – 5 подряд
«Динамо» одержало в Мир РПЛ пятую победу кряду.
Команда Марцела Лички одолела «Балтику» (3:2) в 28-м туре.
Начиная с 21 апреля московский клуб выиграл все пять игр в чемпионате с общим счетом 13:6. С учетом Фонбет Кубка России у «Динамо» 6 побед в 7 последних играх, единственное поражение – от «Спартака» (0:2).
18 мая команда примет «Крылья Советов».
А могут ведь и не выиграть...
С победой СораДники!!!
Личка хоть по конец догадался убрать с поля Карраскаля
Сейчас акцент больше на игре в пас и мастерстве.
Ну и состав неплох. На мой взгляд тот же Бителло лучший игрок РПЛ сейчас, Лаксальт лучший опорник.
Федотов все-таки не с дуру его гнобил. Он такого не терпит.
В оставшихся двух играх боюсь как бы не полысеть....
Такой страшный триллер смотреть регулярно дорогого стоит....
При этом за сезон, 2 раза обыграв Зенит!!!