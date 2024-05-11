«Динамо» выиграло 6 из 7 последних матчей, в РПЛ – 5 подряд

«Динамо» одержало в Мир РПЛ пятую победу кряду.

Команда Марцела Лички одолела «Балтику» (3:2) в 28-м туре.

Начиная с 21 апреля московский клуб выиграл все пять игр в чемпионате с общим счетом 13:6. С учетом Фонбет Кубка России у « » 6 побед в 7 последних играх, единственное поражение – от «Спартака» (0:2).

18 мая команда примет «Крылья Советов».