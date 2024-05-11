«Динамо» выиграло 6 из 7 последних матчей, в РПЛ – 5 подряд

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«Динамо» одержало в Мир РПЛ пятую победу кряду.

Команда Марцела Лички одолела «Балтику» (3:2) в 28-м туре.

Начиная с 21 апреля московский клуб выиграл все пять игр в чемпионате с общим счетом 13:6. С учетом Фонбет Кубка России у «Динамо» 6 побед в 7 последних играх, единственное поражение – от «Спартака» (0:2).

18 мая команда примет «Крылья Советов».

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32 комментария
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Два триллера подряд от Динамо. Через пару лет я буду полностью седым. Это просто нечто! Как можно с такой защитой вытягивать даже мертвые игры!? Голос сорван #####!!!
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+36
Ответ Пашка Донофф
Два триллера подряд от Динамо. Через пару лет я буду полностью седым. Это просто нечто! Как можно с такой защитой вытягивать даже мертвые игры!? Голос сорван #####!!!
И без вратаря еще играть при этом
+24
0
+24
Молодцы, динамики! Удачи в оставшихся матчах!
+18
-1
+17
Впервые с 1976 могут выиграть чемпионат

А могут ведь и не выиграть...
+11
-1
+10
Не подари Лещук 2 простых мяча Спартаку… эх. Ну да ладно. Верим!!!
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Что ж, очищение пердивом пошло на пользу, понимаю болельщиков Динамо, надо брать, сейчас или никогда
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Пять побед подряд в конце сезона , из них три камбека и победа над Зенитом. Это по чемпионски.
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Ответ xyg2rdwzx4
Комментарий скрыт
В кабинетах договорились, чтобы у Нгамале залетали такие дуры? ))
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Чемпионский график
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Чемпионская игра Динамо!!!
С победой СораДники!!!
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Дичайший фарт имени Нгамале. Как он это делает?
Личка хоть по конец догадался убрать с поля Карраскаля
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Ответ Пашка Донофф
Два триллера подряд от Динамо. Через пару лет я буду полностью седым. Это просто нечто! Как можно с такой защитой вытягивать даже мертвые игры!? Голос сорван #####!!!
Это ты еще не учел сегодня фактор Лешука)) Я думал с ним выигрывать невозможно, до 93 и 99минуты так и было.
+3
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А где пост о том сколько не выигрывает позор России?
+3
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Ответ Михаил Борисенок
Ну нет. При Шварце плюс-минус такая же игра была
там немного другая игра была, на прессинге и скорости замешанная.
Сейчас акцент больше на игре в пас и мастерстве.
Ну и состав неплох. На мой взгляд тот же Бителло лучший игрок РПЛ сейчас, Лаксальт лучший опорник.
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Ответ nq5vnftn5c
Со времен Силкина так классно не играли!
Ну нет. При Шварце плюс-минус такая же игра была
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Ответ валя_стакан
Что с Карраскалем было? худший матч за Динамо его
да Карраскаль и с Сочи плохо играл. Игрок настроения... На чистых мячах.
Федотов все-таки не с дуру его гнобил. Он такого не терпит.
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Ответ Пашка Донофф
Два триллера подряд от Динамо. Через пару лет я буду полностью седым. Это просто нечто! Как можно с такой защитой вытягивать даже мертвые игры!? Голос сорван #####!!!
Привет!!! Я уже седой, это честно.....
В оставшихся двух играх боюсь как бы не полысеть....
Такой страшный триллер смотреть регулярно дорогого стоит....
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Ответ Пашка Донофф
Два триллера подряд от Динамо. Через пару лет я буду полностью седым. Это просто нечто! Как можно с такой защитой вытягивать даже мертвые игры!? Голос сорван #####!!!
Реально же эти два матча должны были проиграть😁
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Со времен Силкина так классно не играли!
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Динамо нужно собрать яйца а кулак что бы не стать Краснодаром. Просто выиграть две игры. С немотивированными крыльями и собраться с силами на Краснодар. И все
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вали𝓓ол.
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Какой же Личка крутой! Выиграть чемпионат без вратаря, это будет эпично
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Сегодня Динамо, показало, что оно достойно быть чемпионом!!!
При этом за сезон, 2 раза обыграв Зенит!!!
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Ответ Xell
Это ты еще не учел сегодня фактор Лешука)) Я думал с ним выигрывать невозможно, до 93 и 99минуты так и было.
Справедливости ради, Лещук сегодня тоже причастен к победе, потащил при 2:1 очень непростой мяч с выхода 1 на 1
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Ответ xyg2rdwzx4
Комментарий скрыт
А у вас, что Миллер устал договариваться?
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Ответ Константин Лобандиевский
Дичайший фарт имени Нгамале. Как он это делает? Личка хоть по конец догадался убрать с поля Карраскаля
Что с Карраскалем было? худший матч за Динамо его
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Ответ Константин Лобандиевский
да Карраскаль и с Сочи плохо играл. Игрок настроения... На чистых мячах. Федотов все-таки не с дуру его гнобил. Он такого не терпит.
С Сочи абсолютно лучшим был пока не устал во втором тайме, все игру вел
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Ответ Константин Лобандиевский
там немного другая игра была, на прессинге и скорости замешанная. Сейчас акцент больше на игре в пас и мастерстве. Ну и состав неплох. На мой взгляд тот же Бителло лучший игрок РПЛ сейчас, Лаксальт лучший опорник.
У Шварца был лучший опорник РПЛ Шиманьский и Захарян. И главное была сильная оборона. Три поражения подряд у Динамо Лички такого Динамо Шварца себе не позволяло.
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Ответ Михаил Борисенок
У Шварца был лучший опорник РПЛ Шиманьский и Захарян. И главное была сильная оборона. Три поражения подряд у Динамо Лички такого Динамо Шварца себе не позволяло.
Шиманьски вообще не опорник - скорее атакующий хав. Он был хорош, но не лучший
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Ответ Константин Лобандиевский
Шиманьски вообще не опорник - скорее атакующий хав. Он был хорош, но не лучший
Ну ок, один из лучших в РПЛ. Состав в целом был лучше у Шварца я думаю. Но и РПЛ сильнее была
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