«Динамо» достаточно набрать 4 очка в двух турах, чтобы оформить чемпионство
«Динамо» нужно набрать 4 очка, чтобы оформить чемпионство.
Команда Марцела Лички вышла на 1-е место в турнирной таблице Мир РПЛ после 28-го тура. На ее счету 53 очка, она опережает «Зенит» на 2 балла, «Краснодар» – на 3.
Для чемпионства бело-голубым достаточно набрать 4 очка в оставшихся двух турах. При равном количестве очков с «Зенитом» динамовцы будут выше за счет личных встреч.
В 29-м туре чемпионата московский клуб примет «Крылья Советов». В последний игровой день он встретится с «Краснодаром» на выезде.
«Динамо» – единоличный лидер РПЛ! Что нужно для чемпионства?
я хоть и за Спартак, но порадуюсь вашему чемпионству от души. честно!
- Только они и бегут.
А Динамо трижды.
Динамо сегодня проявило, чемпионский характер!!!
И заслужило победу!!!
Даже сегодняшний матч показал, что они могут на равных дрожать коленками против аутсайдера и безэмоционально пулять мяч вперед.
Поэтому ничего не ждать. Будь как будет.