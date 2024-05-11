«Динамо» достаточно набрать 4 очка в двух турах, чтобы оформить чемпионство

«Динамо» нужно набрать 4 очка, чтобы оформить чемпионство.

Команда Марцела Лички вышла на 1-е место в турнирной таблице Мир после 28-го тура. На ее счету 53 очка, она опережает « » на 2 балла, « » – на 3.

Для чемпионства бело-голубым достаточно набрать 4 очка в оставшихся двух турах. При равном количестве очков с «Зенитом» динамовцы будут выше за счет личных встреч.

В 29-м туре чемпионата московский клуб примет «Крылья Советов». В последний игровой день он встретится с «Краснодаром» на выезде.

«Динамо» – единоличный лидер РПЛ! Что нужно для чемпионства?