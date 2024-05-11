«Динамо» достаточно набрать 4 очка в двух турах, чтобы оформить чемпионство

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

«Динамо» нужно набрать 4 очка, чтобы оформить чемпионство.

Команда Марцела Лички вышла на 1-е место в турнирной таблице Мир РПЛ после 28-го тура. На ее счету 53 очка, она опережает «Зенит» на 2 балла, «Краснодар» – на 3.

Для чемпионства бело-голубым достаточно набрать 4 очка в оставшихся двух турах. При равном количестве очков с «Зенитом» динамовцы будут выше за счет личных встреч.

В 29-м туре чемпионата московский клуб примет «Крылья Советов». В последний игровой день он встретится с «Краснодаром» на выезде. 

«Динамо» – единоличный лидер РПЛ! Что нужно для чемпионства?

84 комментария
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Чтобы эпично закончить эту гонку инвалидов. Динамо должно сыграть в ничью с Крыльями и в последнем туре проиграть Краснодару
+165
-13
+152
Ответ Саня Беляков
Чтобы эпично закончить эту гонку инвалидов. Динамо должно сыграть в ничью с Крыльями и в последнем туре проиграть Краснодару
И даже с названными результатами стать чемпионами))
+94
0
+94
Это будет эпичная трагедия на уровне Титаника, если они в последнем туре утонут в Магните
+76
-2
+74
Чемпионство получат в Краснодаре на глазах у Галицкого, чтоб он максимально мощно осознал, как обосрался со своим решением заменить тренера на физрука послушного.
+38
-3
+35
Пусть лучше 6, чтоб наверняка.
+27
-4
+23
В целом Динамо заслужило титул больше Зенита, дважды его победили в чемпе и короли камбеков.
+27
-5
+22
давайте,,динамы,, пора!!!!
я хоть и за Спартак, но порадуюсь вашему чемпионству от души. честно!
+24
-5
+19
Ответ Саня Беляков
Чтобы эпично закончить эту гонку инвалидов. Динамо должно сыграть в ничью с Крыльями и в последнем туре проиграть Краснодару
Тогда пусть сразу переименуются в ФК Маяк
+18
-3
+15
Динамо выигрывает у КС. Зенит проигрывает, Краснодар не выигрывают. И тогда Динамо чемпион страны за один тур до окончания чемпионата
+17
-4
+13
- Динамо бежит?
- Только они и бегут.
+11
0
+11
Ну если Динамо в этом сезоне дважды победило Зенит, то фактически Динамо и достойно, чнмпионского титула!!!
+11
-1
+10
удивляет Краснодар, быки без яиц, не тех коров быками назвали
+9
-1
+8
Ответ verhowen
Ну если Динамо в этом сезоне дважды победило Зенит, то фактически Динамо и достойно, чнмпионского титула!!!
Локомотив победил Зенит дважды.
А Динамо трижды.
+7
0
+7
Динамо сегодня больше хотело победить. Поэтому и случилась эта фантастическая победа!!!
Динамо сегодня проявило, чемпионский характер!!!
И заслужило победу!!!
+8
-1
+7
Нет уж. Пусть выигрывает оба матча. У меня валидол кончился)) Еле отдышался.
+9
-3
+6
Я не могу поверить в такую возможность вообще
+8
-2
+6
Три гола Тюкавина в двух матчах чемпионата в ворота Зенита могут оказаться поистине золотыми) Тюка хорош.
+6
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+5
Ответ Ностальгическое
Это будет эпичная трагедия на уровне Титаника, если они в последнем туре утонут в Магните
Самый реалистичный сценарий в общем то
+9
-4
+5
Увидеть чемпионство Динамо - это нечто. Одно из чудес, которое потом опять повторится возможно лишь через лет 50.
+6
-2
+4
Что ж, желаю удачи Динамо, заждались
+7
-3
+4
Просто будь как будет, это же Динамо. Помню и тот длинный чемп из трех кругов – силкинское Динамо, и гонку с Сочами за серебро – шварцевское Динамо, а это были сильные куражные играющие команды, которым раздавали столько авансов и прочили много чего.
Даже сегодняшний матч показал, что они могут на равных дрожать коленками против аутсайдера и безэмоционально пулять мяч вперед.
Поэтому ничего не ждать. Будь как будет.
+4
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+4
Ответ sabanel
Динамо выигрывает у КС. Зенит проигрывает, Краснодар не выигрывают. И тогда Динамо чемпион страны за один тур до окончания чемпионата
Зениту тоже достаточно просто не победить
+4
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С Краснодаром слишком много раскладов может быть, но до этого нужно победить Крылья, что тоже совсем не так просто. Личке нужно акцент на этом сделать.
+5
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Господи, помоги нам!
+4
-1
+3
Чемпионство Динамо даст мне надежду на то, что я когда-нибудь увижу КС у Торонто))
+5
-2
+3
Ответ Emil_2
давайте,,динамы,, пора!!!! я хоть и за Спартак, но порадуюсь вашему чемпионству от души. честно!
Они тебя ненавидят. Сапета, Кох, Дерунец и прочие
+6
-4
+2
Динамо проявляет чемпионский фарт и характер. Я болельщик Спартака желаю Личке и его команде стать чемпионами
+3
-1
+2
Ахмат и Ростов без вопросов лягут под чемпиона, остаётся только вопрос как сыграет само Динамо в своих играх, а там ложиться не будут...
+2
0
+2
Ответ КЕША
Господи, помоги нам!
Привет, вторую игру помогает!
+2
0
+2
Ответ Иван Новиков
Должны в следующем туре закрывать чемпионскую гонку. Позор России из силы три очка не привезёт.
А если денег зашлют, из народного достояния?
+2
0
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