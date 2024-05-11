Семак о том, что сказал Миллер в раздевалке «Зенита»: «Все, что происходит в раздевалке, остается в раздевалке»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Газпром Алексей Миллер Советский спорт Футбол

Сергей Семак не стал раскрывать, что сказал Алексей Миллер в раздевалке «Зенита».

После поражения от ЦСКА (0:1) председатель правления «Газпрома» прошел в раздевалку «Зенита».

«Что сказал Алексей Борисович Миллер в раздевалке?

Все, что происходит в раздевалке, остается в раздевалке», – сказал главный тренер «Зенита».

Семак о шансах «Зенита» на победу в РПЛ: «Существенно уменьшились. К ребятам нет абсолютно никаких претензий, они стараются, но не получается»

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36 комментариев
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Сказал, Газпром в убытке. Надо подождать с подкупом судей
+27
-4
+23
Сказал денег нет но вы держитесь 😆😆😆
+20
-3
+17
9 очков над динамо слили, как так, Багданыч???
+10
-2
+8
жаль, что пендаля не дал тебе.Обе оставшиеся игры это безволие сольет.
+6
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+5
Это позор наблюдать толстого Вендела, футзальщика Клаудиньо..третий толстяк Марио на трибуне чилит
+3
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Семак скажет в следующем сезоне,что трудно мотивировать игроков,которые хотят уехать.
Если бы Семак умел тренировать всю скамейку,что бы каждый мог выйти,и выручить,то то что Вендел и Коаудиньо слили Зенит в последние 7 матчей,они бы сидели на скамейки,а потом бы из продали.
Но за те деньги которые Зенит хочет,их не купят.
Раз их не продали вовремя в Бразилию,судя по той игре которые они показывают,они решили устроить Семаку демарш,а если он из посадят на семейку,резерв вообще при Семаке нулевой.
К чему Семак и руководство шло в этом сезоне,к тому и пришли.
Продавать надо игроков которые не хотят играть в клубе.
+3
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Ответ иван кочубей
жаль, что пендаля не дал тебе.Обе оставшиеся игры это безволие сольет.
Контракт ему до 2050 года
+3
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+3
Чемодан вокзал Семак
+3
-1
+2
Ответ Дмитрий9779
Следующий сезон-юбилей,как минимум с двумя игроками высокого класса(не Волков)ведутся переговоры,Вендел скорее всего покинет Зенит летом.
Что, уже имеющихся не хватает для РПЛ?
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Не слышал ничего из под лавки...
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Ответ Тиджани Бабангида
Сказал,что «Газпром» и так в убытке,а тут и вы еще все портите.
наоборот - экономия по бонусам будет
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Ответ иван кочубей
жаль, что пендаля не дал тебе.Обе оставшиеся игры это безволие сольет.
Какой пендель, Вы о чем?!
Тут 3 недели назад контракт до 2030 года продлили.
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Ответ Vpered Zenit
Семак скажет в следующем сезоне,что трудно мотивировать игроков,которые хотят уехать. Если бы Семак умел тренировать всю скамейку,что бы каждый мог выйти,и выручить,то то что Вендел и Коаудиньо слили Зенит в последние 7 матчей,они бы сидели на скамейки,а потом бы из продали. Но за те деньги которые Зенит хочет,их не купят. Раз их не продали вовремя в Бразилию,судя по той игре которые они показывают,они решили устроить Семаку демарш,а если он из посадят на семейку,резерв вообще при Семаке нулевой. К чему Семак и руководство шло в этом сезоне,к тому и пришли. Продавать надо игроков которые не хотят играть в клубе.
Не слежу за Зенитом, но прям это факт что они хотели уйти и при этом было адекватное предложение по ним?)
Просто оставлять игроков которые не хотят играть в нашем и так изолированном чемпе, да ещё и бразилов с их характером верх идиотизма, зачем зачем а за идиотизмом руководство зенита не так часто замечено)
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Ответ Дмитрий9779
Следующий сезон-юбилей,как минимум с двумя игроками высокого класса(не Волков)ведутся переговоры,Вендел скорее всего покинет Зенит летом.
Венделу, Клаудиньо и Барриосу пендаля надо было дать ещё летом. Балду прогоняли целый год.
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там вон Навас из ПСЖ уходит, купите вратаря нормального, а Мишаню пусть Семак с собой в Уфу возьмет.
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Ну с медалями вероятно поздравил )))
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А Медведев случаем не заходил ?))) А Миллер контракт Серёже приносил на подпись )))Сережа- верим )))
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Миллер сказал в раздевалке: 15 миллионов человек в России говорят: мы болеем за «Зенит»
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Следующий сезон-юбилей,как минимум с двумя игроками высокого класса(не Волков)ведутся переговоры,Вендел скорее всего покинет Зенит летом.
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Мальчишник в Питере
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Не всё, подумали Дзюба и Азмун
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В ладошки то хотя бы хлопал?)
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Что за Лас-Вегас тут устроили
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Алипа значит в раздевалке оставили.
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миллер или медведев потом покаежет
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... но то, что делал Дзюба с Азмуном, из раздевалка Зенита всё-таки сумело просочиться.
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Тренер «ГазМяса» что говорил в таких случаях?
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Я сказал что отдам... половину... потом может быть. (с) "Не может быть"
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Пришел, чтобы продлить контракт с Семаком до 2040 года!
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Говорить, а ещё и в раздевалке это не про него. Вот ленточку перерезать это самое то .
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