Семак о том, что сказал Миллер в раздевалке «Зенита»: «Все, что происходит в раздевалке, остается в раздевалке»
Сергей Семак не стал раскрывать, что сказал Алексей Миллер в раздевалке «Зенита».
После поражения от ЦСКА (0:1) председатель правления «Газпрома» прошел в раздевалку «Зенита».
«Что сказал Алексей Борисович Миллер в раздевалке?
Все, что происходит в раздевалке, остается в раздевалке», – сказал главный тренер «Зенита».
Семак о шансах «Зенита» на победу в РПЛ: «Существенно уменьшились. К ребятам нет абсолютно никаких претензий, они стараются, но не получается»
Если бы Семак умел тренировать всю скамейку,что бы каждый мог выйти,и выручить,то то что Вендел и Коаудиньо слили Зенит в последние 7 матчей,они бы сидели на скамейки,а потом бы из продали.
Но за те деньги которые Зенит хочет,их не купят.
Раз их не продали вовремя в Бразилию,судя по той игре которые они показывают,они решили устроить Семаку демарш,а если он из посадят на семейку,резерв вообще при Семаке нулевой.
К чему Семак и руководство шло в этом сезоне,к тому и пришли.
Продавать надо игроков которые не хотят играть в клубе.
Тут 3 недели назад контракт до 2030 года продлили.
Просто оставлять игроков которые не хотят играть в нашем и так изолированном чемпе, да ещё и бразилов с их характером верх идиотизма, зачем зачем а за идиотизмом руководство зенита не так часто замечено)