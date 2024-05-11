Семак о том, что сказал Миллер в раздевалке «Зенита»: «Все, что происходит в раздевалке, остается в раздевалке»

Сергей Семак не стал раскрывать, что сказал Алексей Миллер в раздевалке «Зенита».

После поражения от (0:1) председатель правления «Газпрома» прошел в раздевалку « ».

«Что сказал Алексей Борисович Миллер в раздевалке?

Все, что происходит в раздевалке, остается в раздевалке», – сказал главный тренер «Зенита».

Семак о шансах «Зенита» на победу в РПЛ: «Существенно уменьшились. К ребятам нет абсолютно никаких претензий, они стараются, но не получается»