Жуков о «Спартаке» Слишковича: «Намного лучше играет, чем при Абаскале»
Александр Жуков отметил прогресс в игре «Спартака» при Владимире Слишковиче.
В субботу красно-белые обыграли «Краснодар» (1:0) и после 28 матчей занимают в Мир РПЛ 4-е место.
«Хорошо сегодня играли и проявили бойцовские качества.
Оставлять ли Слишковича? Пусть до конца сезона доиграют, потом будем смотреть. Посмотрим, какой будет результат, «Спартак» намного лучше играет, чем при прежнем тренере [Абаскале]», – сказал первый вице-спикер Госдумы РФ и болельщик «Спартака».
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