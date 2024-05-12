Жуков о «Спартаке» Слишковича: «Намного лучше играет, чем при Абаскале»

Александр Жуков отметил прогресс в игре «Спартака» при Владимире Слишковиче.

В субботу красно-белые обыграли «Краснодар» (1:0) и после 28 матчей занимают в Мир 4-е место.

«Хорошо сегодня играли и проявили бойцовские качества.

Оставлять ли ? Пусть до конца сезона доиграют, потом будем смотреть. Посмотрим, какой будет результат, «Спартак» намного лучше играет, чем при прежнем тренере [ ]», – сказал первый вице-спикер Госдумы РФ и болельщик «Спартака».

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