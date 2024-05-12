Жуков о «Спартаке» Слишковича: «Намного лучше играет, чем при Абаскале»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Жуков Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Александр Жуков отметил прогресс в игре «Спартака» при Владимире Слишковиче.

В субботу красно-белые обыграли «Краснодар» (1:0) и после 28 матчей занимают в Мир РПЛ 4-е место.

«Хорошо сегодня играли и проявили бойцовские качества. 

Оставлять ли Слишковича? Пусть до конца сезона доиграют, потом будем смотреть. Посмотрим, какой будет результат, «Спартак» намного лучше играет, чем при прежнем тренере [Абаскале]», – сказал первый вице-спикер Госдумы РФ и болельщик «Спартака».

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2 комментария
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Что значит "посмотрим"??? Т.е. это не вопрос Амарала?
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Слишкович молодец.
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