«Динамо» вышло на 1-е место в Мир РПЛ, опередив «Зенит» на 2 очка. «Краснодар» отстал на 3 балла

«Динамо» вышло на первое место в чемпионате России.

Команда Марцела Лички обыграла «Балтику» (3:2) в 28-м туре Мир .

Московский клуб набрал 53 очка. У « » 51 балл. Замыкает тройку « » с 50 очками.

«Динамо» осталось сыграть с «Крыльями Советов» и «Краснодаром», «Зениту» – с «Ахматом» и «Ростовом», «Краснодару» – с «Сочи» и « ».