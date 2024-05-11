«Динамо» вышло на 1-е место в Мир РПЛ, опередив «Зенит» на 2 очка. «Краснодар» отстал на 3 балла

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Футбол

«Динамо» вышло на первое место в чемпионате России.

Команда Марцела Лички обыграла «Балтику» (3:2) в 28-м туре Мир РПЛ.

Московский клуб набрал 53 очка. У «Зенита» 51 балл. Замыкает тройку «Краснодар» с 50 очками.

«Динамо» осталось сыграть с «Крыльями Советов» и «Краснодаром», «Зениту» – с «Ахматом» и «Ростовом», «Краснодару» – с «Сочи» и «Динамо».

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162 комментария
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Стадион Краснодара всё-таки увидит чемпионство. Но есть один нюанс.
+225
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Динамо Леверкузен
+136
-8
+128
Вся Россия за Динамо сейчас!
+108
-16
+92
Представили лица болельщиков Зенита до 93-й минуты матча Балтика-Динамо, и после финального свистка?🤣
+54
-2
+52
Ответ And Justice for All
Стадион Краснодара всё-таки увидит чемпионство. Но есть один нюанс.
отечественная Боруссия вполне может и подгадить Динамо в стиле жанра - ни себе, ни людям
+33
-1
+32
Эх жаль, не быть Спартаку в этом сезоне чемпионом, а я уж думал шансы появились.
+31
-3
+28
Байер: только не списывай точь-в-точь.
Динамо:
+28
-1
+27
Динамо должен умереть но выиграть чемпионат. Больше таких подарков не будет
+26
-1
+25
Ответ Mihail0910
Представили лица болельщиков Зенита до 93-й минуты матча Балтика-Динамо, и после финального свистка?🤣
Я представил лицо Миллера.
Это бесценно!
+24
-2
+22
Не болельщик Динамо Москвы, но безумно рад, что посмотрел этот матч и вдвойне рад за болел ДМ

Удачи выиграть титул! Когда если не сейчас?

П. С.: И да, Спартак сегодня лишился всех шансов стать Чемпионом, чему я несказанно рад :))

(Болельщик Динамо Киев)
+38
-17
+21
Чайный пакетик, не подведи в следующем туре по-братски дон!
+24
-5
+19
Тут как в той песенке про пять минут. От "все пропало и днк лузеров", до "заслужили, настоящие волевые чемпионы!"
+17
0
+17
Ответ Александр Воронин
Вся Россия за Динамо сейчас!
Не только Россия и Эстония тоже
+23
-7
+16
Ответ Старик Стариканов
Динамо Леверкузен
Русский Байер)
+15
-1
+14
Ответ Старик Стариканов
Динамо Леверкузен
Байер из Москвы
+13
-1
+12
Динамо молодцы, но как же безумно жалко Балтику. Надеюсь они останутся в РПЛ, а Динамо станет чемпионом!
+12
0
+12
Эпик будет, если Мусаев обыграет их в последнем туре
+16
-4
+12
Ну в отличие от Краснодара уже несколько раз показали чемпионский характер, выгрызая в самом конце.
Уважение! Болеем!
+12
-1
+11
А прикиньте такой сценарий, при котором Зенит ещё потеряет очки в любом из двух оставшихся матчей, Динамо и Краснодар выиграют свои матчи в 29 туре и в последнем Краснодар обыгрывает Динамо и берет чемпионат. Да это вообще отвал бошки будет
+11
-1
+10
Ну вот это я понимаю чемпионский характер, а то лидеры-инвалиды какие то у нас
+8
0
+8
С волевой победой Динамо Москва,не имеем права отдавать первую строчку теперь. Балтике остаться в РФПЛ по итогам года.
+6
0
+6
Ну так и выигрываются чемпионаты по-хорошему. Надо дожать сезон
+6
0
+6
Представляю как в питере сейчас ссут кипятком, браво Динамо 🔥
+8
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Очень смешная концовка 🤣 Поздравляю Динамо! Давайте, братцы, не подведите! Вся страна за Динамо! Вся страна против сбг-позора!
+11
-5
+6
Я из Кчр, лет 20 назад в столице нашего региона на стене одного театра было написано краской «Увидеть Динамо чемпионом и умереть». Чувак если ты ещё жив, то твоя мечта может сбыться ! )
+6
0
+6
Заходят в бар после закрытия Анчелотти и Шаби Алонсо, а потом Личка заходит.
+9
-4
+5
Я за Спартак болею , но сегодня после нашей игры так же топил за ЦСКА , и за Динамо . Не верю , что это происходит - но это так . Лишь бы не Зенит . Кто угодно!
+6
-1
+5
Динамо теперь обязательно побеждать дома Крылья и устоит тогда ничья в Краснодаре!
+5
0
+5
Потопы, снег в мае, чемпионство(возможное) Динамо какие ещё катаклизмы нас ждут в 2024?
+5
0
+5
Динамо 4 очка хватит чемпионами стать
+6
-1
+5
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