«Динамо» вышло на 1-е место в Мир РПЛ, опередив «Зенит» на 2 очка. «Краснодар» отстал на 3 балла
«Динамо» вышло на первое место в чемпионате России.
Команда Марцела Лички обыграла «Балтику» (3:2) в 28-м туре Мир РПЛ.
Московский клуб набрал 53 очка. У «Зенита» 51 балл. Замыкает тройку «Краснодар» с 50 очками.
«Динамо» осталось сыграть с «Крыльями Советов» и «Краснодаром», «Зениту» – с «Ахматом» и «Ростовом», «Краснодару» – с «Сочи» и «Динамо».
Динамо:
Это бесценно!
Удачи выиграть титул! Когда если не сейчас?
П. С.: И да, Спартак сегодня лишился всех шансов стать Чемпионом, чему я несказанно рад :))
(Болельщик Динамо Киев)
Уважение! Болеем!