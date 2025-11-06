Гарсия о 3:3 с «Брюгге»: «Обидно, когда сравниваешь счет, а тебе забивают через 5 минут. «Барса» теряет мяч в опасных зонах. Мне сломали нос, кажется»

Эрик Гарсия: обидно, когда сравниваешь счет, а тебе забивают через 5 минут.

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия высказался о ничьей с «Брюгге » в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (3:3).

«Они создали у наших ворот много опасных моментов – после двух передач оказываются в нашей штрафной. Это, очевидно, то, что нужно улучшить. Команда хорошо отреагировала, у нас было много моментов. Обидно, когда сравниваешь счет, а тебе забивают через пять минут. Ничего не поделаешь, нужно работать.

Это работа всей команды. Мы теряем мяч в опасных зонах, это нужно свести к минимуму. Кажется, мне сломали нос. Думаю, после всех этих потерь времени можно было дать исполнить последний угловой», – сказал Гарсия в интервью Movistar.