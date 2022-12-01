Ренат Лайшев: «Верю, что Дэвис и Смолкин будут выступать за Россию, иначе их жизнь бессмысленна. Они в США в роли разведчиков»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев считает, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин в дальнейшем еще выступят на российских турнирах.

Фигуристы тренируются в США. Ранее стало известно, что они пропустят ближайший чемпионат России 20-25 декабря в Красноярске.

«У меня всегда есть надежда, что Дэвис и Смолкин продолжат выступать в России. Они будут выступать только за нашу страну. Верю в это, иначе их жизнь бессмысленна вообще.

Сейчас такая жизнь – многое не от нас зависит. Верю, что они истинные россияне и мы их уважаем за то, что они – наши российские ребята. Вижу их в нашей сборной. Глупо будет с их стороны действовать по-другому.

Дэвис и Смолкин находятся в США по малодушию. Они там в роли разведчиков, ха-ха. Мы их на разведку послали от школы «Самбо-70», – цитирует Лайшева Sport24.

«Они могут быть разведчиками для нашей федерации в капиталистических государствах, агенты КГБ за границей. Все посмотрят, приедут, нам расскажут, и мы их победим.

Мы на верном пути. Тем более воспитанники школы «Самбо-70» никогда не подводят», – сказал Лайшев Metaratings.

Дэвис и Смолкин не едут из США на Гран-при России – что им мешает?