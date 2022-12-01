Марокко второй раз вышло в плей-офф ЧМ с 1-го места в группе. Другие арабские страны группу никогда не выигрывали

второй раз вышло в плей-офф ЧМ с 1-го места в группе.

Команда Валида Реграги обыграла Канаду (2:1) в заключительном туре группового этапа и во второй раз в истории попала в плей-офф чемпионата мира.

Впервые это удалось ей в 1986 году. Тогда сборная Марокко тоже вышла с первого места. Стоит отметить, что другие арабские страны группу на чемпионатах мира никогда не выигрывали.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ