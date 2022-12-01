«Юве», Аньелли, Недведу и другим экс-боссам клуба могут предъявить обвинения по делу о нарушении отчетности. Им грозят тюрьма или штрафы, готовы ордера на арест

и бывшему руководству клуба грозит судебное разбирательство.

По сообщениям Sky Sport, прокуратура Турина подала ходатайства о предъявлении обвинений 12 людям, находящихся под следствием, в том числе бывшему президенту клуба , бывшему вице-президенту Павлу Недведу, бывшему генеральному директору , а также , покинувшему «Ювентус» в прошлом году и в настоящий момент занимающему должность спортивного директора в .

Всего под следствием находится 16 физических и юридических лиц, в том числе «Ювентус» как клуб. Уведомления о нахождении под следствием фигуранты списка получили еще в прошлом месяце.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что власти Турина уже подготовили ордер на арест лиц, находящихся в списке.

В течение 5 дней судья должен будет назначить дату слушания – оно пройдет в пределах ближайших 30 дней, – после чего будет принято решение о возможном начале судебного разбирательства. Таким образом, дата возможного судебного разбирательства будет объявлена до следующего собрания акционеров «Ювентуса», запланированного на 18 января, на котором будет назван новый состав совета директоров.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, клубу грозит штраф в размере от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов евро. Лицам, находящимся под следствием, могут грозить штрафы в размере от 20 тысяч до 5 миллионов евро и/или лишение свободы на срок от 1 до 8 лет.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Ювентуса» в полном составе подал в отставку. Это решение связывается с расследованием прокуратурой фактов нарушения отчетности и последовавшими проблемами с утверждением бюджета. Туринцы обвиняются в завышении трансферной стоимости игроков, а также занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

Аньелли написал письмо всем сотрудникам «Юве»: «Победы заложены в нашей ДНК, но без единства исход может быть фатальным. Лучше уйти всем вместе»

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ