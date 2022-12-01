Сборная Германии не вышла из группы на втором ЧМ подряд. В 2014-м немцы выиграли турнир

не вышла из группы на втором чемпионате мира подряд.

Немцы в последнем туре группового этапа обыграли (4:2), но из-за поражения от (1:2) финишировали на 3-м месте.

Японцы выиграли группу E, набрав 6 очков, а Испания с 4 очками пробилась в плей-офф со 2-го места.

Германия также набрала 4 балла, но уступила испанцам по дополнительным показателям. Коста-Рика заняла последнее место с 3 очками.

На ЧМ-2018 Германии тоже не удалось выйти из группы. Тогда играли в группе с Южной Кореей, Швецией и Мексикой.

Примечательно, что в 2014 году немцы выиграли турнир, а три раза до этого – на ЧМ-2010, ЧМ-2006 и ЧМ-2002 – финишировали в топ-3.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ