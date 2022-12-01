Гендиректор «Зенита» о решении КДК по Промесу: «Зачинщик-провокатор выходит сухим из воды. Это удивляет»

прокомментировал решение КДК РФС не наказывать .

По итогам заседания РФС по инциденту в матче Фонбет Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (4:2) по шесть матчей дисквалификации получили Малком, Вильмар Барриос, Родригао (все – «Зенит»), Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов (все – «Спартак»). Промес не был дисквалифицирован.

«Что касается Промеса, удивляет, что несмотря на заключение ЭСК, зачинщик-провокатор выходит сухим из воды», – заявил генеральный директор .

ЭСК признала неудаление Промеса в матче с «Зенитом» ошибочным: «Он совершил захват Барриоса за шею и царапающее движение лица»

Глава КДК о том, почему Промеса не дисквалифицировали: «Не увидели оснований для санкций. Если бы Родригао не ударил, драка не началась бы»

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