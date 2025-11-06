Флик после 3:3 с «Брюгге»: «Мы «Барса», не будем защищаться на своей половине и играть на контратаках, чтобы выиграть 1:0. Можно придерживаться философии, но нужно все делать лучше»
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о рассуждениях по поводу слишком смелой тактики команды после ничьей с «Брюгге» (3:3) в Лиге чемпионов.
«Мы – «Барса» и хотим играть в наш футбол. Можно говорить о том, чтобы все изменить, но я не тот тренер. Мы будем играть с нашей ДНК. Мы не будем защищаться на своей половине и играть на контратаках, чтобы выиграть 1:0.
Мы можем обороняться в последней трети поля или продолжать придерживаться нашей философии. Мы просто сделаем все лучше.
В прошлом году, когда нам забивали из офсайда, там было расстояние – метр-два. В этом сезоне нам все дается тяжелее, нам создают проблемы. Никаких оправданий, мы играли тем же составом. Все знают, что мы сейчас не в лучшей форме, но я стараюсь сохранять оптимизм. Возможно, после паузы вернутся Рафинья, Жоан Гарсия и Педри, а Ольмо и Левандовски выйдут на другой уровень», – сказал Флик.