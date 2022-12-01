Марокко впервые с 1986-го и второй раз в истории сыграет в 1/8 финала ЧМ

заняла первое место в группе F на ЧМ-2022.

Команда Валида Реграги обыграла Канаду (2:1) в заключительном туре группового этапа и во второй раз в истории попала в плей-офф чемпионата мира. Впервые это удалось в 1986 году.

В 1/8 финала ЧМ-2022 Марокко встретится со сборной, которая займет второе место в группе Е: Испанией, Японией, Коста-Рикой или Германией.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ