Марокко впервые с 1986-го и второй раз в истории сыграет в 1/8 финала ЧМ
Сборная Марокко заняла первое место в группе F на ЧМ-2022.
Команда Валида Реграги обыграла Канаду (2:1) в заключительном туре группового этапа и во второй раз в истории попала в плей-офф чемпионата мира. Впервые это удалось в 1986 году.
В 1/8 финала ЧМ-2022 Марокко встретится со сборной, которая займет второе место в группе Е: Испанией, Японией, Коста-Рикой или Германией.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии