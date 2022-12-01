Юлманд – журналистам о вылете Дании с ЧМ-2022: «Вы требовали, чтобы игроки стали активистами. Есть ощущение, что это было неразумно»
Каспер Юлманд высказался о вылете сборной Дании с ЧМ-2022.
Сборная Дании не вышла в плей-офф турнира, заняв четвертое место в группе. Команда набрала одно очко в трех играх.
– Повлияли ли на команду политические споры вокруг Катара?
– Хочу начать с того, что это не оправдание. Если вы спрашиваете, повлияло ли это на нас, то было бы странно ответить, что нет. В какой-то степени. Не могу сказать, повлияло ли это на то, что происходило на поле. Но есть ощущение, что это было неразумно.
Нам нарисовали картину, которая выглядела так: что бы они ни делали, это неправильно. Половина из вас [журналистов] требовала, чтобы игроки стали активистами. Таким образом, все задумались: «Что мы будем делать?»
Конечно, это ощущение осталось в нас. Но трудно сказать, как это повлияло на игру. Это не оправдание, но неправильно говорить, что это на нас не влияло, – сказал тренер сборной Дании.
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