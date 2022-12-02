Татьяна Тарасова: «Дэвис и Смолкин – не выдающаяся пара. Чемпионат России ничего не потеряет»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что уровень чемпионата России не снизится без участия Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

Сообщалось, что танцевальный дуэт пропустит соревнования в Красноярске 20-25 декабря.

«Думаю, что это не грустная новость. Это чемпионат страны. Дэвис и Смолкин – не выдающаяся пара.

Может, когда-то таковой будут, но чемпионат России ничего не потеряет», – сказала Тарасова.

Смолкин о невыезде из США: «Все было готово, кроме моих документов. Это тянется очень долго, особенно сейчас, с паспортом РФ»

Смолкин о возможной смене гражданства: «Не знаем, что будет завтра. Кататься годами внутри России звучит, наверное, не очень привлекательно»