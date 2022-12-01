Игроки махачкалинского «Динамо» направили бойцам в зоне СВО все премиальные за матчи Кубка России

Махачкалинское поддержало участников специальной операции в Украине.

«Рад был пообщаться с футболистами, тренерами и руководством махачкалинского «Динамо».

Вижу, что нам удалось сформировать такую энергичную, волевую команду, которая берет своим азартом, дерзостью, эмоциями. Она по-настоящему народная – в ней играют не звездные легионеры, а наши простые ребята самых разных национальностей.

Они – не просто хорошие футболисты, они еще и настоящие патриоты! Все премиальные, полученные за сыгранные в Кубке России матчи, они направили в помощь нашим бойцам на передовой.

Тренеры и руководство клуба ставили перед собой очень смелые задачи, но команда превзошла все ожидания. Всего за год она вышла во второй по значимости дивизион профессионального футбола в России, одержав больше 10 побед подряд. К концу сезона немного сказалась усталость, но и сегодня они достойно играют против серьезных соперников и набираются опыта.

Динамовцам желаю как следует отдохнуть и вернуться после зимнего перерыва к своей победной игре. Дагестанские болельщики всегда с вами!» – написал глава республики Дагестан Сергей Меликов.