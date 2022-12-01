Соболева, Родригао, Николсона, Барриоса, Селихова и Малкома дисквалифицировали на 6 игр Кубка за драку в матче «Зенит» – «Спартак»

КДК РФС вынес наказание участникам драки в матче «Зенита» и .

После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – , Шамара Николсона, (был запасным), , Родригао и .

КДК принял решение дисквалифицировать всех этих футболистов на 6 матчей Кубка России в соответствии с частью 2 статьи 97 дисциплинарного регламента РФС.

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