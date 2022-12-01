Соболева, Родригао, Николсона, Барриоса, Селихова и Малкома дисквалифицировали на 6 игр Кубка за драку в матче «Зенит» – «Спартак»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России дисквалификации КДК РФС Александр Селихов Малком Вильмар Барриос Александр Соболев Родригао Шамар Николсон Футбол

КДК РФС вынес наказание участникам драки в матче «Зенита» и «Спартака»

После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома.

КДК принял решение дисквалифицировать всех этих футболистов на 6 матчей Кубка России в соответствии с частью 2 статьи 97 дисциплинарного регламента РФС.

Массовая драка «Зенита» со «Спартаком»: Родригао бил ногами, Шамар зарядил ему в нос кулаком, Соболев влетал со спины

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные