Глеб Смолкин: «За неделю до мобилизации к моей семье пришел участковый с повесткой»

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду с Дианой Дэвис, заявил, что за неделю до мобилизации ему пришла повестка.

Сейчас дуэт тренируется в США.

«Самое худшее – то, что за неделю до объявления о мобилизации, за неделю до контрольных прокатов, к моей семье пришел участковый уже с повесткой. Интересовался о том, где я, что я.

Мы сели просто обсудить с Дианой, с семьями, с тренерами, что, если мы приезжаем, совершенно неизвестно, в какую ситуацию мы попадаем бумажно-бюрократическую.

Все эти процедуры, как они будут происходить, что будет конкретно со мной происходить, будет ли у нас возможность выступить и после вернуться в наш дом.

Мы здесь живем четвертый год, у нас здесь быт, команда, мы здесь тренируемся, и у нас нет планов менять свою жизнь. Не хотелось бы, по крайней мере. Для нас важно тренироваться там, где мы тренируемся.

Мы считаем, что для нашей карьеры это невероятный плюс и возможность, которой нет у многих, кто хотел бы делать то же самое. Мы не хотели бы с ней распрощаться.

Поэтому это был очень большой риск и по-прежнему является большим, не очень оправданным риском. Поэтому сейчас пока такой сезон – никакой сезон, лучше мы решили переждать.

У нас есть над чем работать, мы не теряем время», – рассказал Смолкин для подкаста «Ход коньком».

Смолкин о невыезде из США: «Все было готово, кроме моих документов. Это тянется очень долго, особенно сейчас, с паспортом РФ»