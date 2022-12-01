Глава КДК о том, почему Промеса не дисквалифицировали: «Не увидели оснований для санкций. Если бы Родригао не ударил, драка не началась бы»

В КДК РФС объяснили, почему не дисквалифицировали на 6 матчей Кубка.

После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками «Зенита» и случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), , Родригао и Малкома. Позже КДК дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.

Промес, участвовавший в драке, не был удален и не получил дисквалификацию. ЭСК РФС признала, что полузащитник красно-белых должен был получить красную карточку.

обращался в ЭСК по Промесу – в КДК не обращались. Но мы исследовали это – и был задан вопрос судье Москалеву в отношении Промеса.

Арбитр сказал, что видел действия игрока и оценил их. Если бы не подбежал сзади и не нанес удар, то драка не началась бы. Тогда арбитр, как он сказал, дал бы по желтой карточке Барриосу и Промесу. КДК не увидел оснований применять санкции к Промесу», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

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