«Зенит» оштрафовали на 230 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком» – за драку игроков и поведение фанатов. Красно-белых – на 150 тысяч

КДК РФС оштрафовал и по итогам матча в Фонбет Кубке России.

Игра состоялась 27 ноября и завершилась победой сине-бело-голубых в серии пенальти (0:0, пен. 4:2).

«В соответствии со статьей 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (три удаления в матче у одной команды) – оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 100 000 рублей.

В соответствии со статьей 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (четыре удаления в матче у одной команды) – оштрафовать ФК «Спартак» г. Москва на 100 000 рублей.

В соответствии со статьей 117 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 40 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неправомерные действия зрителей, выраженные в демонстрации несогласованных баннеров – оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 50 000 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 87 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 2 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за задержку начала матча – оштрафовать ФК «Спартак» г. Москва на 50 000 рублей.

В соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений – оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 50 000 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 114 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 36 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за использование зрителями пиротехнических изделий – оштрафовать ФК «Зенит» г. Санкт-Петербург на 30 000 рублей», – говорится в заключении комитета.