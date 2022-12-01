Мартинес объявил об уходе c поста тренера Бельгии после вылета с ЧМ-2022

объявил об уходе с должности главного тренера сборной .

«Это был мой последний матч во главе команды. Эмоциональный момент. Я не могу продолжать.

Я попрощался с игроками и штабом. Я собирался уйти в любом случае, даже если бы мы стали чемпионами мира. Я принял решение перед , – сказал Мартинес после вылета сборной с турнира в Катаре.

Испанец тренировал команду с 2016 года и занял с ней третье место на ЧМ-2018. Его отставка стала третьей на чемпионате 2022 года – после Карлуша Кейруша (сборная Ирана) и Херардо Мартино (сборная Мексики).

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