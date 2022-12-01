ЭСК признала неудаление Промеса в матче с «Зенитом» ошибочным: «Он совершил захват Барриоса за шею и царапающее движение лица»

ЭСК РФС оценила решения арбитра Владимира Москалева в матче «Зенит» – «Спартак».

После финального свистка в игре Фонбет Кубка России между игроками случилась драка, по итогам которой главный арбитр удалил шесть футболистов –Александра Соболева (уже был заменен), Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома (уже был заменен).

«Зенит» обратился в ЭСК из-за неудаления Квинси Промеса и Наиля Умярова, а также из-за красных карточек Барриоса и Малкома.

«Решения комиссии.

1. Судья правильно удалил с поля игрока команды №10 Силву де Оливейра Малкома после окончания основного времени матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок, прибежав со стороны и имея злой умысел, дважды совершил агрессивный толчок игрока соперника №10 , который, по мнению членов комиссии, квалифицируется как короткий удар, в связи с чем комиссия считает, что у судьи были достаточные основания для удаления данного игрока с поля с показом ему прямой красной карточки за агрессивное поведение.

2. Судья правильно удалил с поля игрока команды «Зенит» №5 после окончания основного времени матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок, являясь непосредственным зачинщиком массовой конфронтации, совершил несколько коротких ударов в область лица игрока соперника №10 Квинси Промеса, используя при этом царапающие движения.

Комиссия единогласно считает, что данный игрок обоснованно был удален судьей с поля с показом ему прямой красной карточки за агрессивное поведение.

«Зенит» также обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владимира Москалева в эпизодах с неудалением с поля игроков команды «Спартак» №10 Квинси Промеса и №18 Наиля Умярова после окончания основного времени матча.

Решения комиссии.

1. Судья ошибочно не удалил с поля игрока команды «Спартак» №10 Квинси Промеса после окончания основного времени матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссией определен тот факт, что данный игрок, являясь непосредственным зачинщиком массовой конфронтации и провоцируя игроков соперника, совершил действия в отношении игрока «Зенита» №5 Вильмара Барриоса в виде агрессивного захвата за шею и царапающего движения лица соперника.

Комиссия единогласно считает, что судье следовало удалить с поля игрока команды «Спартак» с показом ему прямой красной карточки за агрессивное поведение.

2. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Спартак» №18 после окончания основного времени матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что большинство членов комиссии не определило в действиях игрока команды агрессивного поведения, заслуживающего удаления с поля, так как с его стороны не было акцентированных ударов соперников или очевидной попытки совершить эти удары, а согласно правилам игры, попыткой удара, наказуемой удалением игрока с поля, является законченное действие игрока, направленное на совершение удара, но не достигшее по какой-либо причине своей цели, к примеру, соперник увернулся от удара.

По этим причинам большинство членов комиссии не видит очевидных оснований для удаления с поля данного игрока за агрессивное поведение», – говорится в заключении комиссии.

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