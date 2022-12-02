Бучневич набрал 1+1 в матче с «Каролиной» и стал 2-й звездой. У него 18 очков в 18 играх

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Павел Бучневич набрал 1+1 в матче с «Каролиной» и стал 2-й звездой.

Форвард «Сент-Луиса» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (4:6). Его признали 2-й звездой встречи. 

На счету россиянина стало 18 (7+11) очков в 18 играх сезона. 

Сегодня Бучневич (18:38, 1:46 – в большинстве, 0:24 – в меньшинстве, «минус 1») реализовал единственный бросок в створ. Также в его активе 1 силовой прием и 1 блок. 

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