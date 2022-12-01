Диана Дэвис и Глеб Смолкин не приедут на чемпионат России из США

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Диана Дэвис Глеб Смолкин Фигурное катание

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, не выступят на чемпионате России в Красноярске 20-25 декабря.

Дуэт тренируется в США. Ранее они были заявлены на этапы Гран-при России в Москве и Перми, но пропустили соревнования.

«Ждать ли нас на чемпионате России? К сожалению, нет», – сказал Смолкин.

Смолкин о невыезде из США: «Все было готово, кроме моих документов. Это тянется очень долго, особенно сейчас, с паспортом РФ»

Дэвис и Смолкин не едут из США на Гран-при России – что им мешает?

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