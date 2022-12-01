«МЮ» может быть продан к весне. Новым владельцам придется потратиться на срочные работы на «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» может быть продан до конца сезона.
По информации BBC Sport, если Глейзеры продадут клуб, то сделка, скорее всего, будет заключена к весне.
Ранее семья Глейзеров, владевшая клубом с 2005 года, сообщила о готовности продать клуб. Однако было подчеркнуто, что продажа будет заключена только в том случае, если их устроит цена.
Также новым владельцам потребуется профинансировать срочные работы на «Олд Траффорд». Никаких временных рамок для заключения сделки установлено не было.
Считается, что непопулярность Глейзеров среди болельщиков клуба станет преимуществом в процессе продажи, поскольку новые владельцы, вероятно, выиграют, придя на их место.
В мае 2005 года Глейзеры приобрели «Юнайтед» за 790 миллионов фунтов.
Глейзеры хотят 6-8 млрд фунтов за «МЮ». Facebook*, Amazon, ОАЭ и Катар – среди претендентов на покупку (Daily Mail)
Фанаты «МЮ» – Глейзерам: «Вы сделали заявление, которое болельщики ждали 17 лет. Настоятельно призываем вас продать клуб быстро – в футболе промедления губительны»
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии