«МЮ» может быть продан к весне. Новым владельцам придется потратиться на срочные работы на «Олд Траффорд»

может быть продан до конца сезона.

По информации BBC Sport, если Глейзеры продадут клуб, то сделка, скорее всего, будет заключена к весне.

Ранее семья Глейзеров, владевшая клубом с 2005 года, сообщила о готовности продать клуб. Однако было подчеркнуто, что продажа будет заключена только в том случае, если их устроит цена.

Также новым владельцам потребуется профинансировать срочные работы на . Никаких временных рамок для заключения сделки установлено не было.

Считается, что непопулярность Глейзеров среди болельщиков клуба станет преимуществом в процессе продажи, поскольку новые владельцы, вероятно, выиграют, придя на их место.

В мае 2005 года Глейзеры приобрели «Юнайтед» за 790 миллионов фунтов.

Глейзеры хотят 6-8 млрд фунтов за «МЮ». Facebook*, Amazon, ОАЭ и Катар – среди претендентов на покупку (Daily Mail)

Фанаты «МЮ» – Глейзерам: «Вы сделали заявление, которое болельщики ждали 17 лет. Настоятельно призываем вас продать клуб быстро – в футболе промедления губительны»

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