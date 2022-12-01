Бельгия не вышла из группы ЧМ-2022. Команда выиграла бронзу в 2018-м
Сборная Бельгии не вышла из группы на ЧМ-2022.
Команда тренера Роберто Мартинеса, сыграв вничью с Хорватией (0:0) в последнем туре, заняла 3-е место в группе и покинула турнир.
Бельгийцы набрали 4 очка: победа над Канадой (1:0), поражение от Марокко (0:2) и ничья с Хорватией (0:0).
Победителем группы F стало Марокко (7 очков), хорваты вышли в 1/8 финала со второго места (5 баллов).
Стоит отметить, что на предыдущем чемпионате мира в 2018 году Бельгия завоевала бронзовые медали.
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