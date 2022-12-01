Лукаку упустил 4 голевых момента за тайм с Хорватией. Лишь у Мбаппе столько – за три игры на ЧМ-2022

Форвард Ромелу Лукаку за один тайм вышел в лидеры по упущенным моментам.

29-летний футболист сборной , пропустивший две игры из-за травмы, вышел на 46-й минуте матча с Хорватией (0:0) и за отведенное ему время упустил 4 голевых момента. Столько промахов в ключевых эпизодах лишь у , трижды сыгравшего за Францию.

Три голевых момента на ЧМ-2022 не реализовал нападающий сборной Польши Роберт Левандовски.

Подробно со статистикой Лукаку, арендованного у , можно ознакомиться здесь.

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