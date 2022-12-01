Канада – Марокко. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
Сборная Марокко сыграет с Канадой в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Страна».
Для выхода из группы марокканцам хватит ничьей, канадцы уже лишились шансов на плей-офф.
- Дата проведения
- 1 декабря, 18.00, «стадион Аль-Тумама»
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