Канада – Марокко. Онлайн-трансляция начнется в 18:00

Теги сборная Канады по футболу Сборная Марокко по футболу ЧМ-2022 онлайны Футбол

Сборная Марокко сыграет с Канадой в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 18:00 по московскому времени. 

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Страна». 

Для выхода из группы марокканцам хватит ничьей, канадцы уже лишились шансов на плей-офф. 

Канада – Марокко
Дата проведения
1 декабря, 18.00, «стадион Аль-Тумама»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Календарь ЧМ-2022

Таблицы ЧМ-2022

Мы сделали ламповую табличку ЧМ-2022. Ее можно распечатать и повесить на стену

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные