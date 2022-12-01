Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, рассказали, кто оплачивает их тренировки в США.

Смолкин: С первого дня наших тренировок в Соединенных Штатах, с первого перелета все финансовые затраты несут исключительно наши родители. У нас есть ставка в федерации фигурного катания [России], которая исходит из прошлого сезона, из успехов в прошлом году. Но на этом все.

Спасибо за то, что эта ставка есть, но на нее даже один билет в Америку купить нельзя. Даже если сложить эти ставки. Все постановки, все уроки, за которые мы здесь платим, все перелеты из Соединенных Штатов оплачиваются нашими родителями. Если это условный этап Гран-при, там ISU покупает перелет. Европу и Олимпиаду нам оплачивала федерация.

Мы тогда тренировались в Москве, и перелетом из Москвы уже министерство занимается. Все остальное – что мы тренируемся, ставим программы, едем на какие-то турниры серии B, «челленджеры» – это все за свой счет. Каждая копейка. У нас есть просто ставка от федерации, я уже сказал, что на нее можно купить.

Дэвис: В принципе, сейчас эти деньги даже нельзя перевести на карточку, их можно использовать только в России.

Смолкин: Эти деньги сейчас как возможность какие-то подарки купить родителям на какие-то праздники, еще что-то, вот так эти деньги тратятся.